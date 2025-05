Bicken fordert Büblingshausen

Mittenaar. Fangen der TSV Bicken oder der RSV Büblingshausen in der Fußball-Kreisoberliga West den SSV Sechshelden im Kampf um Rang zwei noch ab? Am Dienstag um 19 Uhr treffen die beiden Verfolger auf dem Kunstrasenplatz in Bicken aufeinander. Der Plan der Gastgeber sieht so aus: Erst Büblingshausen schlagen, dann Sechshelden bezwingen und an den beiden anderen Spieltagen auf Schützenhilfe hoffen.