Biberg verliert unglücklich gegen Spitzenreiter

Am Sonntag Abend bei perfekten Bedingungen trafen der aktuelle Tabellenführer, Helios Daglfing und der FC Biberg in einem spannenden Flutlichtspiel aufeinander. Die Partie ging rasant los und Biberg erwischte einen nahezu perfekten Start. Es stand nämlich nach nicht einmal 15 Minuten 3:0 für die Hausherren. Zunächst knallte Theo Bastl aus knapp 35 Metern den Ball wunderschön ins Kreuzeck, ehe Nico Nowok mit einem abgefälschten Schuss an der 16er Kante auf 2:0 erhöhte und Mike Moser den Ball am Torwart vorbei legte und den Verteidiger dazu zwang den Ball über die eigene Linie zu befördern. Nach dem frühen hohen Rückstand wachte Daglfing allerdings auf und zeigte über die restlichen Minuten des Spiels warum sie auf dem ersten Platz stehen. Biberg schien sich zudem auf der hohen Führung auszuruhen und geriet schwer unter Druck. So kam es wie es kommen musste und Daglfing erzielte nach knapp 30 Minuten nach einem Standard den Anschlusstreffer und verkürzte nur 6 Minuten später mit einem satten Schuss ins kurze Eck auf 3:2. Kurz vor der Halbzeit landete zu dem eine abgefälschte Flanke genau vor den Füßen des Stürmers von Helios, welcher den Ball am Keeper der Biberger vorbei legen konnte. Somit ging es mit einem 3:3 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit ging es munter weiter und es gab Chancen auf beiden Seiten. Ehe in der 75 Minute nach einem schönen Pass in die Schnittstelle der Stürmer der Daglfinger das 3:4 erzielte. Wenige Minuten später sorgte erneut ein Standard für die Entscheidung und Daglfing wurde der Favoriten Rolle gerecht und gewann das Spiel im großen und ganzen nicht unverdient mit 3:5.