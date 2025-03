Biberachs A-Jugend genießt deutsche Meisterschaft in vollen Zügen

"Das war ein richtig cooles Erlebnis, das uns noch mehr zusammengeschweißt hat", freute sich auch SGM-Trainer Philipp Bohms nach dem dreitägigen Event in Duisburg. Team und Trainer schnupperten dort ein bisschen an der ganz großen Fußballwelt, denn der DFB hatte das Turnier hochprofessionell aufgezogen: mit Live-TV aller Spiele, mit Videoclips zu jedem Spieler, kostenloser hotelartiger Unterbringung und vorzüglicher Verpflegung in der Sportschule Wedau, Wäscheservice für Trikots ... Beim Einlaufen wurden Hymnen gespielt und die rund 20 mitgereisten Wacker-Fans auf der Tribüne sorgten für prächtige Stimmung. Eine Atmosphäre fast wie in der Champions League.

Letztlich waren die SGM-Trainer hochzufrieden mit den Darbietungen ihrer 12 Jungs, von denen in der nächsten Saison immerhin deren 7 weiter in der A-Jugend spielen dürfen. Einen positiven Effekt versprechen sie sich zudem für die nun folgende Rest- und Freiluftsaison in der Regionenstaffel, in der das Team mit einem Punkt Vorsprung auf Tettnang die Tabelle anführt.

Stimmen der Biberacher Spieler

Marius Häußler, Kapitän der A-Jugend: "Also, das war natürlich ein unfassbares Erlebnis, von der Ankunft bis zum Schluss. Die professionellen Videos und Bilder waren beeindruckend und es war schwer zu glauben, da man sich wie ein Profi gefühlt hat. Anders als in den bisherigen Turnieren, waren ich und vielleicht auch ein paar andere extrem nervös vor und während des Spiels gegen den Berliner SC. Das war vermutlich auch der Grund für die Niederlage. Das Gefühl, auf das Feld zu gehen mit der DFB-Musik, die man aus dem Pokal kennt, war unbeschreiblich und bleibt unvergessen. Gegen Niendorf haben wir meiner Ansicht nach die beste Leistung in der Halle jemals gezeigt. Die Leidenschaft in der Mannschaft hat perfekt gepasst und wir hatten definitv Chancen auf mehr als ein Tor. Der Gegner war uns trotz alledem überlegen, die Spieler vom TSV Niendorf sind auf alle Fälle dem Profi-Niveau sehr nahe. Ein Wahnsinnsgefühl haben uns außerdem die mitgereisten Fans gegeben, die mit Abstand die beste Stimmung in der Halle gemacht haben. Ich bin ihnen extrem dankbar dafür. Wir haben uns dank einer erneut leidenschaftlichen und fußballerisch starken Leistung verdient den 5. Platz gesichert. Für mich bleibt das ganze schwer zu fassen, da ich letze Woche noch Kreisliga A (mit Mettenberg) gespielt habe und jetzt auf einmal um die Deutsche Meisterschaft. Das wird auf ewig in Erinnerung bleiben. An der Stelle muss ich auch unsern Trainern danken."



Leon Reiner: "Es war supergeil. Man hat sich wie ein Profi gefühlt und wie im Traum. Wie, wenn das alles nicht echt ist. Die Gegner waren saustark, wir konnten aber mithalten und sind dann an unser Limit gestoßen. Trotzdem sind wir froh, dass wir so weit gekommen sind und wollen es nächstes Jahr genauso weit schaffen - wenn nicht sogar das Ding nach Biberach holen."



Julian Kauschke: "Das Wochenende war wirklich von Anfang bis Ende absolut toll. Gerade im 2. und 3. Spiel haben wir gezeigt, wie wir mit einer traumhaften Teamchemie und dem Wille einander zu helfen, dann doch noch Chancen gegen Gegner haben, die uns davor niemand eingeräumt hätte."



Tim Aschenbrenner: "Sehr cooles Wochenende, hat viel Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft, danke für dieses Erlebnis."



Julian Hefner: "Das Wochenende wird mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben. Die unglaublichen Momente mit meinen besten Freunden bei der deutschen Futsal-Meisterschaft – sei es auf dem Platz bei Toren oder abseits davon – waren einzigartig! Jetzt schon ein sehr großes Hightlight in meinem Jahr 2025."



Chris Henry: "Das Wochenende war ein Erlebnis, das wir Spieler, Trainer und Zuschauer niemals vergessen werden. Wacker und Mettenberg zum fünftbesten Futsalverein Deutschlands zu machen, hätten wir am Anfang unserer Spielgemeinschaft niemals für möglich gehalten. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben als Team und wie wir als Menschen zusammengewachsen sind."



Moritz Halder: "Die deutsche Meisterschaft war ein sehr besonderes Erlebnis, wir haben den Aufenthalt und den Vergleich mit hochklassigen Teams sehr genossen. Auch wenn es "nur" für den 5. Platz gereicht hat, sind wir sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, da diese Platzierung deutschlandweit gilt und unsere Qualität als Mannschaft noch mehr unterstreicht. Unsere mitgereisten Fans haben die Halle "zum Brennen gebracht" und uns durch die Spiele getragen. Sie haben die Stimmung nicht nur innerhalb des Sportgeländes, sondern auch außerhalb unvergesslich gemacht und dafür sind wir sehr dankbar!"



Florin Carstensen: "Das Wochenende war trotz der Ergebnisse richtig toll! Alles sehr professionell und profihaft."



Ilian Riether: "Das war einfach geil und ein einzigartiges Erlebnis, aber vor allem bin ich stolz auf unsere Mannschaft, dass wir es so weit gebracht haben."

Jann Kollak: "Es war wirklich ein ganz besonderes Event. Das Gefühl, sich einmal als ,,Profi” zu fühlen, war einfach unbeschreiblich. Dafür danke ich natürlich dem Orgateam, das unseren Aufenthalt so angenehm gestaltet hat, aber noch wichtiger der Mannschaft, die uns bis nach Duisburg gekämpft hat. Ein wirklich geiles Turnier!"

Efecan Himmetoglu: "Es hat Mega-Bock gemacht und sich gelohnt 7 Stunden zu fahren, um diese Erfahrung zu machen."

Ben Haebel: "Das Wochenende hat super viel Spaß gemacht. Ich denke, dass wir trotz des Ergebnisses stolz auf unsere Leistung sein können und insbesondere auf die Stimmung unserer mitgereisten Fans."