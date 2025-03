BIBERACHER A-JUGEND-SPIELGEMEINSCHAFT FEIERT SÜDDEUTSCHE MEISTERSCHAFT

(wh) - Die A-Jugend-Spielgemeinschaft des FC Wacker Biberach/SG Mettenberg/SV RIssegg hat sich die Süddeutsche Meisterschaft im Futsal geholt! Im Finale setzte sie sich in Ehningen gegen den SV Schluchtern mit 3:2 durch und machte damit den Titel-Hattrick aus Bezirks-, Württenbergischer und nun auch Süddeutscher Hallenmeisterschaft perfekt. Weiter geht‘s für die "Helden" jetzt mit der Deutschen Futsal-Meisterschaft am 15. und 16. März in Duisburg.



Dabei hatte sich die SGM beim süddeutschen Hallenmasters in Ehningen im ersten Gruppenspiel einen Fehlstart geleistet und war dem bärenstarken bayrischen Champion Baiersdorfer SV mit 1:4 unterlegen. So musste im zweiten Gruppenspiel gegen den Bahlinger SC ein Sieg her, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Der glückte den Jungs auch: Mit 2:1 bezwangen sie den südbadischen Meister.



Im Halbfinale trumpfte dien SGM dann ganz groß auf und fertigte die SG Heidelberg/Kirchheim (badischer Meister) nach einer überragenden Vorstellung mit 4:0 ab. Womit der Einzug ins Endspiel gegen den SV Schluchtern perfekt war und es zur Neuauflage des Finales um die Württembergische Meisterschaft kam. Wieder mit dem glücklicheren Ende für die SGM, die nach ausgeglichenem und beidseits starken Darbietungen in letzter Minute dank eines Eigentors einen 3:2-Sieg bejubeln durfte. Beide Teams lösten damit das Ticket zur Deutschen Futsal-Meisterschaft am Samstag, 15. und Sonntag, 16. März in Duisburgs Sportschule Wedau. Dort warten die vier Titelträger der anderen DFB-Regionalverbände auf die Biberacher Cracks.



Fazit von SGM-Trainer Marius Otto: "Das war einfach phänomenal, ich kann es immer noch nicht so recht glauben. Jetzt freuen wir uns riesig auf die Deutsche Meisterschaft in Duisburg."



Die Meistercrew, hinten von links: Trainer Philipp Bohms, Chris Henry, Robert Berishaku, Julian Hefner, Leon Reiner, Julian Kauschke, Ben Haebel, Trainer Marius Otto - vorne von links: Marius Häußler, Florin Carstensen, Jann, Kollak, Ilian Riether, Tim Aschenbrenner.