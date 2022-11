Biberach stoppt Normannia-Serie

(ube) Die Biberacher Spieler lagen sich nach dem Schlusspfiff jubelnd in den Armen, die Normannen traten irgendwie enttäuscht den Gang in die Kabinen an.

Man hatte sich mehr erhofft gegen die Gäste vom FV Biberach. Den Kickern der Normannia saß der harte Pokalkampf über 120 Minuten wenige Tage zuvor noch in den Knochen. „Das Remis ist kein Beinbruch“, so FCN-Kapitän Yannick Ellermann nach Spielende.



Der Auftakt verhalten – auf beiden Seiten. Tobias Rössler hatte in der 9. Minute die erste Torgelegenheit, im Gegenzug hatte Tobias Kubitzsch Glück, als er den Ball verstolperte und die Biberacher Kicker das nicht nutzen konnten. Das ging gerade noch mal gut. Die Taktik der Gäste war schnell klar: Aus einer sicheren und kompakten Abwehr heraus schnelle Attacken zu starten.

Für die Platzherren wurde es zum erwarteten Geduldsspiel. Die 220 Zuschauer bekamen einige Abspielfehler der Normannia zu sehen, oft wurde im Ab- und Zuspiel eine falsche Entscheidung gefällt. In der 36. Minute konnte Alexander Aschauer einen Abspielfehler in der Biberacher Hintermannschaft nicht nutzen, wenige Minuten später verzieht Tim Grupp nach Zuspiel von Marvin Gnaase nur knapp am Tor vorbei. Turbulent dann die Schlussphase der ersten Halbzeit: In der 44. Minute brennt es lichterloh im Gmünder Strafraum, doch zum Glück war Raphael Geiger vom FVB im Abseits. Und mit dem Halbzeitpfiff vergibt Dogukan Dogan die größte Gelegenheit zur Führung, als Biberachs Keeper Alexander Beck prächtig parierte.

Nach Wiederanpfiff blieb das Spiel auf beiden Seiten zerfahren. Und wie aus heiterem Himmel plötzlich die Führung für die Normannia: Fabian Kianpour zog ab, sein Schuss wäre vermutlich am Tor vorbei gerauscht, doch das Leder wurde abgefälscht und landete so im Biberacher Kasten. So stand es in der 56. Minute 1:0. Das hätte das Spiel der Gmünder beruhigen können, doch die Antwort der Biberacher Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Rechts legte Jonathan Hummler auf Patrick Wilpert auf, und der stand Mutter Seelen allein vor dem chancenlosen FCN-Keeper Yannick Ellermann. Es stand 1:1.

Partie wird zum Geduldsspiel

Die Partei wurde zum Geduldsspiel, doch FCN-Coach Zlatko Blaskic verliert die Geduld: Sein Engagement am Seitenaus wird dem Schiedsrichter zu viel. Die Gelbe Karte war für ihn in der 76. Minute fällig.



Ein Weitschuss von Alexander Aschauer konnte der FVB-Keeper in der 79. Minute parieren. Die Gäste wirkten in der Schlussphase gedankenschneller, doch zu echten Chancen kamen die Normannen. In der 82. Minute setze der eingewechselte Jermain Ibrahim das Leder per Kopf über die Latte, und eine Minute später war für Kelecti Nkem – ebenfalls eingewechselt – der Winkel zum Tor etwas zu spitz, so dass der Gäste-Keeper parieren konnte. Es blieb bei der Punkteteilung. Den Platzherren fehlte die Frische, und das defensive Spiel der Biberacher führte zum erhofften Punktgewinn.