Biberach startet mit Umbruch und weiteren Zugängen in die neue Saison

Nach einer Saison mit vielen sportlichen und personellen Herausforderungen stellt sich der FV Biberach zur neuen Spielzeit in der Landesliga Staffel 4 mit einer deutlich veränderten Mannschaft neu auf. Der Verein nutzt den Sommer, um den angekündigten Neuaufbau voranzutreiben – mit einem Fokus auf junge Spieler, aber auch auf gezielte Erfahrung.

„Seit meinem Einstieg im Mai war klar: Wir stehen vor einem Neuaufbau“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Dieser sei nach dem erst spät gesicherten Klassenerhalt unausweichlich gewesen. Zahlreiche Abgänge hätten den Handlungsbedarf zusätzlich erhöht. Ziel sei es nun, „mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen“.

Mit Ajdin Durakovic konnte der FV Biberach einen erfahrenen Defensivspieler vom Ligakonkurrenten FV Ravensburg II verpflichten. „Er wird für das nötige Gleichgewicht zwischen Defensive und Spielaufbau sorgen“, heißt es weiter. Der 20-Jährige bringe Ruhe und Übersicht in die Abwehr und solle der jungen Mannschaft Stabilität verleihen.

Auch das Mittelfeld erhält Verstärkung: Die Zwillinge Emanuel und Sebastian Conde wechseln vom Bezirksligisten TSV Blaustein zum FV Biberach. Beide sind 20 Jahre alt und sollen laut Vereinsangabe „Talent, Ehrgeiz und den nötigen Biss“ mitbringen. Der Verein sieht in ihnen weit mehr als bloße Ergänzungsspieler: „Ich kenne ihr Potenzial sehr gut und bin überzeugt davon, dass noch mehr in ihnen steckt – mit gezielter Arbeit und Vertrauen können sie eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen.“