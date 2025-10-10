"Biberach hat mit dem Messer zwischen den Zähnen gespielt"





Bereits in der 7. Minute sorgte Kai Luibrand mit einem sehenswerten Volleyschuss aus rund 20 Metern für die frühe Führung der Gastgeber. Die Gäste aus Ulm hatten zuvor durch Björn Haußer eine große Chance, doch dessen Volley aus halbrechter Position traf nur die Latte.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu. In der 58. Minute glich die SSG durch Philipp Strobel per Elfmeter aus, doch nur 13 Minuten später stellte Adrian Tenea ebenfalls per Strafstoß die Biberacher Führung wieder her. Als Strobel in der 81. Minute erneut vom Punkt traf, schien das Momentum zugunsten der Ulmer zu kippen – bis Luibrand in der 88. Minute zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:2 erzielte. Der Schuss fiel nach einem Abpraller vor seine Füße, der Angreifer blieb eiskalt und versenkte den Ball zum vielumjubelten Siegtreffer.

„Ein Befreiungsschlag, aber auch verdient“

Spielertrainer Andreas Wonschick zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert, aber auch selbstkritisch. „Ja, es war schon ein Befreiungsschlag, aber das haben wir uns jetzt auch verdient. Ich glaube, letzte Woche in Mietingen war schon gut, heute haben wir das nochmal bestätigt und das war auch gut für die Moral. Jetzt nochmal ein Sieg seit längerem. Das gibt dann hoffentlich noch mehr Aufwind“, sagte Wonschick.

Der Coach lobte vor allem den mannschaftlichen Zusammenhalt: „Kai hat natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber ich will eigentlich keinen einzelnen rausheben, weil es einfach wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung war. Das, was wir eigentlich gegen Buch und auch gegen Neu-Ulm nicht hatten, die sogenannten Basics, das haben wir jetzt umgesetzt.“

Für Wonschick, der schon einiges mit dem FV Biberach in der Vergangenheit erlebt hat, ist diese Situation in der neuen Saison mit einem so großen Umbruch sicher auch noch mal etwas ganz neues. „Ich bin sehr verwurzelt mit dem Verein und werde dann schon auch des öfteren beim Einkaufen oder in der Stadt darauf angesprochen – schon wieder verloren. Das ist Kacke, das ist schlecht. Die Situation ist gerade nicht einfach, aber die Jungs ziehen alle gut mit“, erklärte Wonschick, der betonte, nun „den Verein wieder in sicheres Gewässer führen“ zu wollen.

„Freitagabend, Flutlicht – was will man mehr?“

Doppeltorschütze Kai Luibrand war der umjubelte Held des Abends. „Absolut, also besser geht es nicht. Freitagabend Heimspiel 19 Uhr, Flutlicht – was will man mehr?! Dann noch so ein Spiel. Nach dem 2:2 dachte ich noch mal, oh jetzt wird es noch eng. Aber dann haben wir ja Gott sei Dank am Schluss noch gewonnen.“

Luibrand haderte zwar mit vergebenen Chancen, zeigte sich aber zufrieden: „Zweimal verspringen mir die Bälle, sieht unglücklich aus. Aber ich bin froh, dass ich jetzt die zwei gemacht habe und wir am Schluss gewonnen haben und alles andere ist eigentlich egal.“ Für die kommenden Wochen will der Co-Spielertrainer vor allem den Schwung mitnehmen: „Jetzt müssen wir versuchen, eine Serie zu starten. Wir stehen jetzt mittlerweile ein bisschen hinten drin und müssen versuchen, durch den Sieg und das Engagement, das jeder gebracht hat, das in die nächsten Spiele mitzunehmen.“

„Ein brutaler Rückschlag“

Für SSG-Trainer Martin Klarer war der Abend dagegen ernüchternd. „Das war wie ein Stecker ziehen. Nach dem 1:0 waren wir dann zu pomadisch teilweise. Die ersten drei Chancen haben wir gehabt, dann kriegen wir einen Pressschlag im Mittelfeld, und der haut das Ding ins lange Eck rein. Wir haben den Schockmoment ein bisschen verarbeiten müssen, haben fast bis zur Halbzeit gebraucht.“

Klarer sah sein Team zwar verbessert in der zweiten Hälfte, doch auch defensive Fehler zerstörten das Ergebnis: „So darf ich im 16er nicht hingehen. Da muss ich ihn einfach stellen, muss ich ihn nach außen drängen. Kommen wir auch wieder zurück, machen das 2:2. Mit einem Punkt, den wir gut leben können. Dann haut mein Abwehrspieler hinten ein Luftloch, und der steht da und sagt Dankeschön. Dann verlieren wir das Ding 3:2. Brutal bittere Niederlage, weil wir uns schon was erhofft haben hier. Aber Biberach hat mit dem Messer zwischen den Zähnen gespielt. Am Ende wäre vielleicht ein Punkt gerecht gewesen“

Auch in der Analyse blieb der Ulmer Coach sachlich: „Wir werden jetzt am Montag das Ganze aufarbeiten. Jetzt ist das Wochenende frei, können die Jungs mal vom Kopf her abschalten. Dann nach Kressbronn runterfahren und da müssen wir liefern.“





SSG Ulm mit gutem Saissonstart



Trotz allem zeigte er sich mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden: "Klar wir haben 16 Punkte, Gott sei Dank. Wir haben richtig gute Spiele gehabt, aber im Moment haben wir so ein leichtes Formtief. Also muss man schon ganz ehrlich sagen meine Leistungsträger bringen nicht die Leistung, die sie sonst schon gebracht haben. Dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Man sieht ja, wie ausgeglichen die Liga ist auch in den Ergebnissen. Von dem her muss man da immer an die 100% gehen, sonst gibt's Niederlagen.

Während der FV Biberach nach Wochen der Unsicherheit endlich wieder jubeln durfte, musste die SSG Ulm 99 erkennen, dass in dieser Liga kein Gegner zu unterschätzen ist. Die Biberacher kämpften mit Herz, Leidenschaft und Entschlossenheit.