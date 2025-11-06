Biberach gewinnt Derby, Türkspor dreht erst spät die Partie

Der SV Mietingen trotzte der SSG Ulm 99 einen Punkt ab. TSV 1889 Buch gelang ein wichtiger Heimsieg gegen TSV Heimenkirch. Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich TSV Neu-Ulm und TSV Riedlingen remis. Biberach feierte gegen Bad Schussenried im Derby einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller. Kressbronn bot Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm ein packendes Duell, blieb aber erneut ohne Ertrag. Weiler und Reinstetten teilten sich die Punkte.

Der TSV Buch konnte sich durch den Sieg gegen den TSV Heimenkirch mit 20 Punkten auf Rang neun vorarbeiten. Zwar glich Alexander Hartl (34.) die Führung von Julian Kurz (17.) zunächst aus, doch die Hausherren blieben entschlossen und gingen durch Timo Leitner (66.) und Manuel Schrapp (74.) enreut und Führung uns siegten am Ende mit 3:1. Für Heimenkirch setzt sich die schwierige Saison fort, in der Tabelle bleiben sie mit 11 Punkten auf Platz 15. ---

Gegen den Tabellen­dritten aus Ulm sicherte sich der SV Mietingen einen Punkt. Nach dem Rückstand durch Philipp Strobel (30.) bewahrten die Gastgeber Ruhe und fanden spät eine Antwort durch Robin Ertle (73.) der zum Ausgleich traf. Der SV Mietingen steht nun mit 20 Punkten auf Platz acht und holte sich nach zwei sieglosen Spielen endlich wieder ein kleiner Erfolgserlebnis. ---



Das Duell der Tabellennachbarn endete mit 1:1. Neu-Ulm (12.) und Riedlingen (13.). Nach dem Führungstreffer durch Daniel Dewein (52.) gelang den Gästen durch Dennis Altergot (73.) der Ausgleich. Riedlingen befindet sich nun mit 16 Punkten auf einem direktem Abstiegsplatz, der TSV Neu-Ulm steht punktgleich auf Platz 13 davor und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne Dreier.

Morgen, 14:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm FC Wangen Wangen 14:30



Srbija Ulm (10.) hat ein schweres Heimspiel vor sich, denn Wangen (7.) kommt nach dem 2:0 gegen Biberach mit Schwung. Die Gastgeber brauchen Konstanz, um nicht ins hintere Drittel abzurutschen. Wangen könnte mit einem Auswärtssieg weiter Boden auf die Topteams gutmachen.

Im Kellerduell setzte Biberach, nun Zwölfter, ein klares Zeichen. Zwar gelang Bad Schussenried, weiterhin Tabellenletzter, durch Patrick Baur (26.) der zwischenzeitliche Ausgleich, nachdem Ajdin Durakovic (20.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte. Doch mit den späten Treffern durch Deniz Baris Mrden (74.) und Axel Durand Sime (86.) stellte Biberach den Heimsieg sicher und konnte erstmals seit langer Zeit die direkte Abstiegszone verlassen.

---



Blaubeuren (4.) ist nach dem 1:0 in Mietingen seit acht Spielen ungeschlagen und hast sich in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Staig (9.) reist nach dem 5:1-Sieg mit dem nötigen Selbstvertrauen an, doch der Höhenunterschied in der Tabelle zeigt die Rollenverteilung. Die Hausherren wollen ihre Serie weiter ausbauen und den Druck auf die Topteams hochhalten. Staig dagegen könnte mit einem Überraschungserfolg die obere Tabellenhälfte angreifen.

---



Kressbronn ging zweimal in Führung, zunächst durch Marko Föger per Strafstoß (51.) und später durch Elias Wiesener (67.). Doch Türkspor, weiter an der Spitze mit nun 32 Punkten, hielt dagegen und drehte durch Ümüt Sönmez (60.), Awet Kidane (78.) und schließlich Onur Mutlu (89.) die Partie. Für Kressbronn dürfte dieser Auftritt Mut für die nächsten Spiele machen, Türkspor setzte dagegen ein Ausrufezeichen im Titelkampf.

---



Die Partie begann sofort mit einem Paukenschlag, als Matthias Gorgol (1.) Weiler in Führung brachte. Reinstetten belohnte sich im zweiten Durchgang, als Timo Heimpel (77.) zum 1:1 Ausgleich traf. Reinstetten steht mit 23 Punkten weiter auf Platz fünf, punkgleich einen Platz dahinter folgt der FV Weiler. Beide Manschaften bleiben in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.





