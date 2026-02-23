Bibakus Traumtor bringt Wittlich auf die Siegerstraße 

Der neue Wittlicher Trainer Yusuf Emre Kasal feierte mit dem 4:1 über die SG Hochwald einen gelungenen Einstand. – Foto: Alfred Mehles

SpVgg EGC Wirges – SG Schneifel 2:2 (2:2) Nach einem Eckball von Udo Backes scheiterte Simon Reetz mit einem Kopfball zunächst an der Latte. Den Abpraller verwertete Jan Pidde (13.) zur Gästeführung. Nach einer halben Stunde erhöhte die SG Schneifel auf 2:0. Pidde wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt, Simon Reetz verwandelte den Strafstoß. Noch vor der Pause kam Wirges zurück ins Spiel: Ein abgefälschter 20-Meter-Schuss sowie ein Abstauber nach einem Freistoß sorgten für ein 2:2 zur Halbzeit. Bitter für die SG Schneifel: Kurz vor dem Ende musste Khaen Fuchs mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. „Wirges kam besser in die Partie. Nach dem Tor zum 2:2 mussten wir aufpassen, dass wir nicht in einen Negativstrudel geraten. Letztlich geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte SG-Trainer Stephan Simon.

Vier Gelbe Karten und zwei Platzverweise waren am Ende zu viel: In doppelter Unterzahl mussten sich die Bierstädter nach hartem Kampf dem Tabellenführer geschlagen geben. Bitter für Bitburg, dass Maximilian Kochs Klärungsversuch gegen Almir Porca als Notbremse gewertet wurde (17.). Ahrweiler (nur eine Gelbe Karte) geriet nach 17 Minuten durch Thomas Idel per direkt verwandeltem Freistoß auf die Siegerstraße. Aus abseitsverdächtiger Position erhöhte Ricardo Schuh Abranches in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Bitburg zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Benedikt Häb sorgte nach Vorarbeit von Fabian Fisch für den Anschlusstreffer aus spitzem Winkel (50.). Keine 180 Sekunden später ließ Ümit Kuzu die Hausherren jubeln. Nach einer Nosbisch-Vorlage verkürzten die Gäste durch Kevin Fuchs ins lange Eck auf 2:3 (57.). Simon Floß vergab sogar eine Großchance zum Ausgleich (74.). Nam-Ju Lee profitierte von einem Torwartfehler und sorgte für die Vorentscheidung (80.). Schiedsrichter Lukas Heep stellte Torschütze Häb in der Schlussphase mit Rot vom Platz. Torjäger Almir Porca machte den 5:2-Heimsieg mit seinem 25. Saisontor perfekt (86.).

FCB-Trainer Fabian Ewertz bilanzierte: „Natürlich bin ich mit der Schiedsrichterleistung absolut unzufrieden. Auch in Unterzahl waren wir am Drücker und hätten fast das 3:3 erzielt. Leider haben wir bei den Gegentoren zu schläfrig verteidigt.“

Bitburg: Müllers – Merker (62. Kusch), Müller (62. Floß), Bierbrauer (30. Kieren), Fisch, N. Fuchs, K. Fuchs (87. Wagner), Nosbisch, Koch, Sterges, Häb

Schiedsrichter: Lukas Heep (SV Feldkirchen) — Zuschauer: 197 — Tore: 1:0 Thomas Idel (17.), 2:0 Ricardo Schuh Abranches (45.), 2:1 Benedikt Häb (49.), 3:1 Ümit Mehmet Kuzu (53.), 3:2 Kevin Fuchs (57.), 4:2 Nam-Ju Lee (80.), 5:2 Almir Porca (86.) – Rote Karten: Maximilian Koch (17., Notbremse), Benedikt Häb (86., Schiedsrichter-Beleidigung)

TuS Kirchberg – SV Eintracht Trier II 1:1 (1:1) Trier dominierte die ersten 25 Minuten. Neuzugang Vincent Boesen bediente Moritz Jost, der die Gäste-Führung erzielte (17.). Noch vor der Pause sorgte Jannick Rode nach einer kuriosen Situation für den Ausgleich (39.): Die „Zwote“ wollte einen Konter fahren, doch verlor den Ball im Vorwärtsgang. Kirchberg bestrafte die Gäste mit dem Ausgleich. Triers Trainer Holger Lemke: „Der Punkt ist für uns zu wenig, da wir von der Qualität her hätten gewinnen müssen. In der zweiten Hälfte war es viel Abnutzung und wenig Aktionen. Kirchberg hat alles gegeben, während wir Großchancen durch Boesen und Yere vergeben haben.“

Trier II: Olayo – Marx, Maurer (63. Stepanchenko), Erasmy, Mustafic, Hoffmann (63. Morlaye), Wacht, Gorges, Filipe, Boesen, Jost (69. Yere)

Schiedsrichter: Jason Lieser (SV Hetzerath) – Zuschauer: 100 – Tore: 0:1 Jost (17.), 1:1 Rode (39.)

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Hochwald 4:1 (2:0) Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Ralf Rizvani (27., 38.) die Gastgeber mit zwei sehenswerten Abschlüssen in Führung. Kurz nach der Halbzeit nutzte Elias Stelker (51.) einen Abstimmungsfehler zwischen RW-Keeper Berhard und einem seiner Verteidiger im Spielaufbau und verkürzte auf 1:2. Mit einem Traumtor aus rund 30 Metern sorgte Christopher Bibaku dann aber für die Vorentscheidung zu Gunsten der Rot-Weissen. „Nach der Anfangsphase hatten wir die Kontrolle. Nach dem 2:1 ist die Energie dann kurz gekippt, ehe Bibaku mit einem absoluten Traumtor für die Vorentscheidung sorgte“, meinte Wittlichs Trainer Yusuf Kasal. Gabriel Harig (88.) setzte nach einem wiedereroberten Ball und einem anschließenden Doppelpass den Schlusspunkt zum 4:1. „Am Ende war es schon ein verdienter Sieg der Wittlicher, da hat sich die Qualität schon durchgesetzt. Für unsere Verhältnisse waren wir sehr passiv, haben Wittlich den Ball überlassen und kamen dann im zweiten Durchgang auch zum 2:1. Im Anschluss spielen wir zwei Konter etwas zu eigensinnig aus, nach dem 3:1 war das Spiel dann entschieden. Dennoch war ich mit der Art und Weise unseres Auftritts einverstanden“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der Hochwälder.

Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (71. Littau), Rizvani (74. Ercan), Kahyaoglu, Bibaku (84. Klein), Stefan (71. Heck), Habbouchi, Wollny, Lauer, Moroz (71. Bayraktar)

SG Hochwald: Bettendorf – Mohsmann, Mertinitz (74. Dres), Webel (74. Barth), Paulus, Merling (90. Steffes), Burg, Weber, Stelker (80. Emamu), Lenz, Hemmes

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (FC Prüm) – Zuschauer: 222 – Tore: 1:0 Ralf Rizvani (27.), 2:0 Ralf Rizvani (28.), 2:1 Elias Stelker (51.), 3:1 Christopher Bibaku (75.), 4:1 Gabriel Harig (88.)

Hier geht's zur Bildergalerie