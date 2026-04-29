Bianca Härle: Architektin des Erfolgs bei SG Warthausen/Alberweiler

Die Nachricht von der Auszeichnung erreichte die Abwehrchefin in einem Moment tiefer Zufriedenheit über den sportlichen Erfolg. Dass sie nun persönlich im Rampenlicht steht, rührt sie, auch wenn sie die Ehre sofort mit ihren Mitstreiterinnen teilt. „Vielen Dank, ich freue mich riesig. Um ehrlich zu sein, hat es mich echt positiv überrascht“, gesteht Bianca Härle.

Der Sieg gegen die SG Eschach/Brochenzell war kein gewöhnliches Spiel, sondern eine Demonstration kollektiver Entschlossenheit. Härle blickt mit Stolz auf die Effektivität ihrer Mannschaft zurück, die an diesem Tag jeden Fehler des Gegners bestrafte. „Die Chancen, die wir hatten, konnten wir sensationell nutzen. Aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir die drei Punkte geholt“, analysiert sie den Triumph. Es war dieser unbedingte Wille, jede sich bietende Lücke zu nutzen, der den Grundstein für den Erfolg legte.

Die Schaltzentrale in der Defensive

Als Innenverteidigerin ist sie weit mehr als nur eine Defensivspielerin – sie ist die Architektin des Spielaufbaus. „Am liebsten spiele ich in der Innenverteidigung, da ich dort das ganze Spiel im Blick habe und gefährliche Bälle in die Schnittstellen spielen kann“, beschreibt sie ihre Berufung auf dem Rasen. Doch ihre Gefahr endet nicht an der Mittellinie; wenn es um ruhende Bälle geht, wird sie zur eiskalten Vollstreckerin: „Am liebsten erziele ich Tore durch direkte Freistöße und nach Standardsituationen.“

Elf Spielerinnen als unzerbrechliche Einheit

Was die SG Warthausen/Alberweiler II für Bianca Härle so einzigartig macht, lässt sich in einem einzigen, kraftvollen Wort zusammenfassen. Auf die Frage nach dem Besonderen antwortet sie ohne Zögern: „Ganz klar, die Mannschaft.“ In ihrer Welt gibt es keinen Platz für Einzelinteressen. Ihre Philosophie ist so klar wie wirkungsvoll: „Ich habe keine Lieblingsspielerin. Für mich gilt ganz klar: Um ein Spiel zu gewinnen, braucht man alle elf Spielerinnen auf dem Platz.“ Es ist dieser Geist der Solidarität, der das Team derzeit durch die Liga trägt.

Der brennende Hunger auf die Meisterschaft

Aktuell rangiert die SG auf dem zweiten Tabellenplatz, doch wer Härle kennt, weiß, dass sie sich mit dem Erreichten nicht zufriedengibt. Ihr Blick ist fest auf den Gipfel gerichtet, dorthin, wo die Geschichte geschrieben wird. Das Ziel für den Rest der Spielzeit formuliert sie mit einer Entschlossenheit, die keinen Zweifel zulässt: „Auf jeden Fall den Aufstieg und die Meisterschaft!“ Dieser Erfolgshunger treibt sie täglich an, denn Stillstand ist für sie keine Option: „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und möchte meine Leistung stetig verbessern, um so auch mein Team weiterzubringen.“

Zwischen Heilung und harmonischen Klängen

Abseits des Rasens widmet sich die Spielerin der Woche einer Aufgabe, die ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Kraft erfordert. Als Physiotherapeutin sorgt sie im Alltag für das Wohlbefinden anderer – eine soziale Ader, die sie auch auf dem Platz als Teamplayerin auszeichnet. Den perfekten Ausgleich zum Training und dem Berufsleben findet sie in der Musik. Wenn die Fußballschuhe ausgezogen sind, tauscht sie den Rasen gegen die Tasten und findet am Klavier die Ruhe, um neue Energie für die nächsten Spiele in der Regionenliga zu sammeln.