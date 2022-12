BGL: zwei Duelle gegen den Abstieg rücken in den Fokus Letzter Spieltag vor der Winterpause +++ Jeunesse stellt Swift auf die Probe +++ wichtige Spiele in Strassen und Rosport

Pünktlich zur Fortsetzung der WM geht an diesem Wochenende auch die BGL Ligue in ihren letzten, vorwinterlichen Spieltag, an dem sich F91 und Hesperingen ein Fernduell an der und um die Spitze liefern, während die Konstellationen der Ansetzungen den Abstiegskampf in den Fokus rückt.

Der 15.Spieltag ist zweigeteilt mit vier Spielen am Samstag und deren vier am Sonntag. Hostert und Differdingen machen morgen den Auftakt, doch den Gästen die Favoritenrolle zuzuschreiben wäre es sich zu einfach gemacht. Im FuPa-Power-Ranking, also im Form-Barometer der letzten Wochen, sind beide Tabellennachbarn, Differdingen ließ sich in seinen letzten beiden Begegnungen trotz überlegen geführten Partien die Punkte abnehmen, Hosterts Formkurve zeigte zuletzt leicht nach oben. Petingen, das ebenfalls am Samstag zuhause auf Monnerich trifft, ließ sich am vergangenen Wochenende von Strassen düpieren, trifft aber auf einen Gegner, dem der Elan vom Saisonbeginn abhanden gekommen ist.

Jeunesse wurde nach fünf Spielen ohne Niederlage in Mondorf zu Recht in seine Schranken verwiesen und hat in Hesperingen eine sehr schwere Aufgabe zu lösen. Im Abstiegskampf empfängt Rosport Käerjeng und trifft auf seinen ehemaligen Trainer Marc Thomé. Immerhin ließ der FC Victoria gegen zwei Topteams trotz nur einem Punkt aufhorchen.

„Den größeren Druck hat Rosport“

Für den Käerjenger Trainer Marc Thomé, der vor seinem Wechsel in den Südwesten drei Jahre an der Untersauer im Amt war, ist es nicht nur aufgrund der Wichtigkeit ein besonderes Spiel: „Ich kenne Rosport sehr gut. Als ich sie vergangenen Sonntag in Düdelingen beobachtete, spielten sie mit neun Stammspielern, die bereits zu meiner Zeit zum Einsatz kamen. Wir müssen sehen, ob sie in der gleichen taktischen Ausrichtung als gegen Hesperingen und bei F91 antreten werden oder in einer anderen“ so Thomé, der deswegen auch zwei verschiedene Spielvarianten von seinem Team einstudieren ließ.

„Den größeren Druck hat aber Rosport, da sie weiter unten in der Tabelle stehen. Sollten wir gewinnen, hätten vier sieben Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. In Rosport zu spielen ist aber immer sehr schwer, außerdem haben wir einige Ausfälle zu beklagen. Es ist ein richtiges Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn ich mir von allen Teams neben uns am meisten wünschen würde, dass Rosport den Klassenerhalt schafft. Doch morgen wollen wir natürlich gewinnen.“

Am Sonntag empfängt Strassen nach seinem Überraschungssieg in Petingen den Vorletzten Etzella. Dieser Erfolg des FC Una darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass man als Tabellenneunter nur zwei Zähler vor den unteren Relegationsplätzen sowie deren fünf vor Gegner Ettelbrück steht. Der Abstiegskampf lässt also grüßen, was bei Fola Esch auch nicht anders sein kann. Das Gastspiel der „Doyenne“ bei Racing (4.) wird ein sehr schweres. Wiltz wird es ebenfalls nicht leicht bekommen, ist doch Spitzenreiter F91 zu Gast, dem aber nicht entgangen sein dürfte, dass die Gastgeber am vergangenen Wochenende Hesperingen zumindest während einer Halbzeit Paroli boten. Niederkorn ist nach dem Derby-Sieg bis auf Rang 3 vorgerückt und kommt seinen Saisonzielen somit näher. Diese möchte man gegen Trainer Strassers Heimatverein Mondorf bestätigen, was aber leichter gesagt, als getan sein dürfte.

Am Samstag