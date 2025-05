BGL: Wiltz steht vor dem nächsten Kraftakt

„Pokal-Ablenkung“ schön und gut, doch was für den FC Wiltz 71 in dieser Phase der Saison wirklich zählt, ist der Kampf um den Klassenerhalt. Am Sonntag muss man erneut weit in den Süden, nach Rodange zum nur 2 Punkte entfernten Tabellennachbarn. Dass dies das „richtige“ Finale für Wiltz aber auch für die Gastgeber sein wird, dürfte ausser Frage stehen. Tabellarisch über die besseren Karten verfügen die Gäste, die aber noch das Pokalspiel vom Mittwoch in den Knochen stecken haben werden. Die Bilanz beider Teams war zuletzt ähnlich. Im Prinzip kann man sich ein offenes Spiel erwarten, wenn eine auswärtsschwache Mannschaft bei einer heimschwachen zu Besuch sein wird.

Fola: Welter hört als Sportdirektor auf

Das Topspiel am Sonntag bestreiten Meister Differdingen und Racing, das noch um den Einzug in den Europapokal kämpft. Es deutet sich ein Duell mit ungewissem Ausgang doch aufgrund seiner bemerkenswerten Effizienz leichten Vorteilen für Differdingen an. Rosport ist noch nicht zu hundert Prozent gerettet und bekommt es gegen Strassen mit einem sehr starken Gegner zu tun. Im Kellerduell Bettemburg – Fola kann bereits für die Relegation bzw. die Ehrenpromotion getestet werden. Bei Fola war es die Meldung, dass Sportdirektor Pascal Welter diesen Posten nach der Saison zur Verfügung stellen wird: „Beide Hüte (d.Red.: Sportdirektor und Vorstandmitglied) kann ich nicht mehr tragen. Ich gebe mein sportliches Amt auf, da ich mich verantwortlich fühle – obschon ich das Budget im globalen immer respektiert habe, das der Verein mir zur Verfügung stellte für das Zusammenstellen vom Kader. Es war in dieser Saison sehr wichtig, unsere Verträge einzuhalten und die Spieler, das technische und das medizinische Personal wie vereinbart zu bezahlen. Wir haben immer die UEFA-Lizenz bekommen und das wird auch in Zukunft unser Ziel sein, egal in welcher Liga.“

Jeunesse empfängt F91 Düdelingen, welches im Kampf um einen internationalen Startplatz gewinnen muss, da die Konkurrenzsituation zwischen den Tabellenplätzen 2 und 5 sehr eng ist. Monnerich begann seine Abschiedstour aus der BGL Ligue mit einem Überraschungssieg in Düdelingen und möchte auch gegen Mondorf sein bestes Gesicht zeigen, was aber keine leichte Aufgabe wird. Lizenzlos gegen noch-lizenzlos heißt es beim Spiel Hesperingen – Niederkorn, in dem die Gäste erstens favorisiert sein sollten und zweitens mit Blick auf einen eventuellen Europapokalstartplatz unbedingt gewinnen müssen, um eine schwierige Saison nicht vollends in Gefahr zu bringen. Im Niemandsland der Tabelle begegnen sich dann noch Hostert und Petingen.

