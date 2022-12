BGL: wichtige Erfolge für Rosport und Strassen Spitzenduo erfolgreich +++ F91 Herbstmeister +++ torreiches Wochenende

Während Düdelingen sich den wertlosen Titel des Herbstmeisters geholt hat, waren am abschließenden Wochenende vor der Winterpause lediglich auf vier Plätzen mehr als nur bescheidene 200 Zuschauer anwesend. In Petingen wurden nicht einmal 100 offiziell mitgeteilt. Dass die halbe Liga sich nach unten orientieren muss, dürfte dabei kaum der einzige Grund sein. Und bei 4,62 erzielten Treffern im Schnitt pro Spiel kann es am Fußball an sich auch nicht gelegen haben.

In einer verrückten Anfangsphase und ereignisreichen ersten Halbzeit legte Petingen den Grundstein für seinen Heimsieg gegen Monnerich. Nach einem wunderbaren Kurzpassspiel waren es aber die Gäste, die früh durch Mokrani in Führung gehen konnten (0-1, 5.‘). Doch nur zwei Minuten später hatte Merk bereits die Antwort parat, als er ein halbhohes Zuspiel von rechts aus rund fünf Metern direkt zum Ausgleich im Tor unterbrachte (1-1, 7.‘). Und in diesem Rhythmus ging es weiter, ein langer Ball erreichte nach elf Minuten Goncalves Mateus, der das Leder am Gästetorwart vorbeilegte und zum 2-1 abschloss.

Mit sagenhaften vier Torbeteiligungen fand Nico Perez am Sonntag wieder zu altbekannter Stärke zurück, genau wie sein Team aus Strassen, das seit dem Trainerwechsel vor einem Monat neun von zwölf möglichen Punkten holte. Babit wurde für sein frühes 1-0 schön von Perez in die Tiefe geschickt (1-0, 4.‘) und auch beim Strassener 2-0 kurz vor der Pause hatte Perez das Auge für den ungedeckten Camilo (43.‘). Das 3-0 (54.‘) durfte der ehemalige Hesperinger dann mit einem wunderbaren Lupfer aus rund sechzehn Metern ins Kreuz selber erzielen, ehe er Babit ein hohes Zuspiel zu dessen 4-0 zukommen ließ (59.‘). Ein wuchtiger Schuss von Ferreira sorgte im leichten Strassener Schneefall lediglich für Ettelbrücker Ergebniskosmetik (4-1, 66.‘).

Diese klare Führung setzte der amtierende Pokalsieger aber in den letzten zwanzig Minuten der Partie fast aufs Spiel: Diallo konnte per Foulelfmeter verkürzen (3-1, 72.‘) und nur neun Minuten später brachte Joker Runser in seinem vorerst letzten BGL-Ligue-Spiel wieder heran: einen Ball, den er im Mittelfeld selber eroberte und den er schließlich von Lahrach zurückbekam, nutzte er um Ruffier zum 3-2 auszuspielen (79.‘). Fola konnte wieder hoffen, in der Nachspielzeit gelang Françoise dann aber die Entscheidung aus kurzer Distanz (4-2, 90.‘+2).

Racing, das wieder am heimischen Verlorenkost antreteten konnte, fand gegen Schlusslicht Fola ebenfalls früh in die Spur: Buch stand am Fünfmeterraum goldrichtig um ein festes Zuspiel von Muratovic von der linken Grundlinie zu verwerten (1-0, 7.‘). Und es war dieser Muratovic, der eine Kopfballablage von Kada rund zwanzig Minuten später und im Anschluss an eine Ecke aus zentraler Position unter das Dach des Tores zimmerte (2-0, 26.‘). Zum Mann der ersten Halbzeit avancierte Muratovic endgültig, als er die Ecke zu Nakaches 3-0 schlug (45.‘+1).

Auch im zweiten Abschnitt konnte Differdingen einen Schnellstart hinlegen, Barbosa Cabral wurde von Almeida auf dem Silbertablett bedient und erhöhte auf 0-2 (48.‘). Im Anschluss an einen Spielzug wie aus einem Guss und über mehrere Stationen fiel nur fünf Minuten später das vorentscheidende 0-3 (53.‘ Barbosa Cabral). Ähnlich wie in der ersten Hälfte konnte Hostert die Partie Mitte der zweiten Halbzeit ebenfalls etwas ausgeglichener gestalten. Spätestens in den letzten zwanzig Minuten musste man der Unterzahlsituation Tribut zollen, Barbosa Cabral schnürte einen Hattrick, als er per Kopf zum 0-4 traf (72.‘). Krönen konnte der einstige Rümelinger seine Leistung mit einem perfekt auf Joker Pomponi weitergeleiteten Ball, der zum Endstand von 0-5 traf (87.‘). Während Barbosa Cabral, Simoes und Almeida sich um den Titel des Spielers des Spiels streiten dürften, freut sich Differdingen nach zwei vorangegangenen Niederlagen endlich wieder über einen Sieg.

Vor allem nach der Pause hatte Hostert gegen Differdingen nicht den Hauch einer Chance. Almeida leitete sein 0-1 selber ein, als er den Ball vom quirligen Simoes kurz vor dem Tor zurück erhielt, um ihn nur noch über die Linie drücken zu müssen (0-1, 2.‘). Hostert kämpfte sich nach und nach aber in die Partie hinein und hatte Pech, als Bidon an Mafoumbi scheiterte. Zur Pause hin erarbeiteten sich die Gäste aber wieder Vorteile. Noch bevor die Seiten mit einem 0-1 gewechselt wurden trat USH-Akteur Coulibaly gegen einen am Boden liegenden Gästespieler nach und sah folgerichtig rot.

Niederkorn ließ sich von Mondorf fast überraschen, dies in einer Begegnung, die am Ende sehr hektisch wurde. Einen Ball in die Spitze konnte Mondorf nicht entschieden genug klären, so dass Filet völlig unbedrängt in den Strafraum eindringen und das 1-0 machen konnte (12.‘). Auch bei Bjelics 2-0, der in identischer Position frei Richtung Machado ziehen konnte, war De Almeida der entscheidende Vorlagengeber (16.‘), so dass man sich auf Niederkorner Seite auf dem richtigen Weh wähnte.

Doch nach der Pause ging es schnell in die andere Richtung: der ehenalige Niederkorner Matias setzte sich auf links durch, schlug eine feste halbhohe Flanke in den Fünfmeterraum, wo Keita nur den Fuß hinhalten musste (2-1, 51.‘). Nur drei Zeigerumdrehungen später klingelte es erneut im Progrès-Kasten. Die Gastgeber klärten zu kurz, Benamra legte für Mendes auf, der mit einem wunderbaren Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel ausglich (2-2, 54.‘). Das nun umkämpfte Spiele wurde zusehends ruppiger. Zehn Minuten vor Schluss flog ein eigentlich harmloser Freistoß von De Almeida vom rechten Flügel in den Rücken der Mondorfer Abwehr, erreichte Amofa, der sich aus rund zehn Metern nicht bitten ließ (3-2, 81.‘).

Ein weiterer Freistoß leitete die endgültige Entscheidung ein: dieser landete auf rechts bei Guett Guett, der in der Mitte Filet sah, welcher keine Mühe hatte (4-2, 90.‘+5). Nach diesem Tor und einer Rudelbildung ging die Partie zu Ende.