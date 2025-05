BGL: welchen Wert wird das Escher Derby haben?

Das BGL-Ligue-Wochenende wird am Samstag mit einem Wiltz – Differdingen eingeläutet, in dem die Gäste nicht nur Favorit sein sollten, sondern welches auch eine Generalprobe für das Pokalhalbfinale vom kommenden Mittwoch darstellt. Da die Gastgeber aber immer noch im Abstiegskampf sind, wird das Ligaspiel wichtiger sein, wie uns der Wiltzer Vereinspräsident Michael Schenk auf Nachfrage hin bestätigte. Niederkorn ist unter Vorbehalt des Lizenzierungsverfahrens noch im Rennen um Europa und sollte entsprechend gegen Nachbar Petingen auf Sieg setzen, möchte man nicht zu sehr von der Konkurrenz abhängen.

Theoretisch käme auch Mondorf noch in Frage für einen internationalen Startplatz, sowohl was die Punkte angeht aber auch mit Blick auf die Berufung der erwähnten Lizenzierungsprozedur, die am kommenden Donnerstag tagen wird. Entsprechend könnte man gegen Hesperingen mit einem Sieg ungeahnte Ansprüche anmelden. Düdelingens europäische Starterlaubnis ist ebenfalls noch in der Schwebe. Zuhause gegen Monnerich, das bereits als Absteiger feststeht, sollte man in der Lage sein zu bestehen. Auch Strassen wird sein Heimspiel gegen Bettemburg in der Favoritenrolle bestreiten. Racing empfängt ein selten leicht zu spielendes Rosport. Der Trend spricht zugunsten der Hauptstädter, die Europa ebenfalls noch im Blick haben während der FC Victoria noch nicht endgültig gerettet ist.