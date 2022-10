In Hesperingen wurde das Spiel gegen Mondorf erst um 16 Uhr gespielt - und das Flutlicht blieb aus – Foto: Philippe Zwick

BGL: Vorsprung von F91 und Swift wächst und wächst Meister und Hesperingen enteilen der Konkurrenz +++ Petingen jetzt auf Rang 4! +++ Fola am Tiefpunkt angelangt

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Den guten Beginn der Partie konnten Hostert und Monnerich im weiteren Verlauf nicht beibehalten, so dass es zusehends verfahrener wurde. Torchancen waren in diesem Kampfspiel eher rar gesät, auch die zweite Halbzeit gab kein anderes Bild ab. Hostert war aufgrund eines leichten Chancenplus etwas näher am Sieg, am Ende geht das torlose Unentschieden aber in Ordnung.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Es war wie ein Weckruf für die Gäste aus der Hauptstadt: als Bastos nach 13 Minuten Niederkorns Führung mit einem Pfostenschuss nur um Haaresbreite verpasste, war es schließlich Racing, das sich bis zur Pause die Mehrzahl an Chancen herausspielen konnte und bei dem der ehemalige Niederkorner Françoises Pfostentreffer ebenfalls Bekanntschaft mit dem Aluminium machte. Ein ähnliches Bild bot sich auch in der zweiten Hälfte, in der Racing ebenfalls mehr Chancen verbuchen konnte als Niederkorn, am Ende sollte aber keiner den Weg ins Tor finden und so blieb es auch im „Stade Jos Haupert“ bei einem torlosen Remis, das keinem der beiden ambitionierten Clubs wirklich etwas bringt.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Die Nachricht des Spieltages kam am Sonntag von der "Grenz". Dies hatte aber weniger mit dem 2:0-Heimsieg von Jeunesse zu tun als mit der Entlassung des Trainers der Hausherren. Auf dem Spielfeld bestätigte ein als Flanke gedachter Freistoß von Rechtsaußen von Larrière, der Özcan überraschte, den besseren Spielbeginn der Hausherren (1-0, 14.‘). Einen perfekten Konter nach Ecke Strassen (!) vollendete Klica nur eine gute Viertelstunde später zum 2-0 (32.‘). Im zweiten Abschnitt hätten die Schwarz-Weißen das Ergebnis sogar noch in die Höhe schrauben können, wenn nicht sogar müssen, zum zweiten Saisonsieg reichte es aber allemal, auch wenn Strassen bis zum Schluss um den Anschluss kämpfte. Zur erwähnten Trainerentlassung konnten wir in der Zwischenzeit Näheres erfahren (Update 17.10., 11:40 Uhr).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Wenig war in der Anfangsphase zwischen Wiltz und Petingen los. Als man nach einem frühen verletzungsbedingten Wechsel der Gäste denken konnte, dies könnte ein Vorteil für die Hausherren werden, wurde man prompt eines besseren belehrt: nach einem Konter über rechts kam Abreu Höhe Elfmeterpunkt an den Ball und zimmerte diesen unter das Dach des Tores (0-1, 33.‘). Ein Vorsprung, mit dem auch die Seiten gewechselt wurden. Nach Wiederbeginn erarbeitete sich die Union Titus Vorteile und nachdem man bereits die eine oder andere Torchance liegengelassen hatte, war es nach 74 Minuten ein Angriff über links, an dessen Ende Abreu zurück auf Tekiela legte, der von der Strafraumgrenze unten links ins Eck zum 0-2 traf (74.‘) und Petingen damit auf den starken 4.Platz vorrücken lässt. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Zuschauer

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Frühe Starts in die beiden Spielhälften bildeten die Basis für Rosports ersten Saisonsieg, der gleichzeitig ein sehr wichtiger war, damit man die rote Laterne an Fola abgibt und an einen Punkt an Gegner Etzella sowie ans rettende Ufer herankommt. Mit einem herrlichen Schuss aus rund 25 Metern in den rechten Winkel gelang Jimenez das 1-0 (2.‘). Das 2-0 kurz nach Wiederbeginn bereitete Jimenez dann vor, als er zurück in die Mitte auf Bouché legte, der von dort unten links ins Eck traf (2-0, 49.‘). Nach einer Ampelkarte gegen Berisha (58.‘) gelang Ettelbrück in Unterzahl aber der Anschluss, als Rapaille eine hohe Flanke von links Volley über Bürger ins Tor schoss (2-1, 72.‘). In der Schlussphase machte Spruds per Kopfballtor den Deckel auf Rosports ersten Sieg (3-1, 85.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Vor der zweithöchsten Kulisse des Spieltages behauptete sich Käerjeng mit 3-2 und schickt Gegner Fola auf den letzten Tabellenplatz. Bis es so weit war, brachte man sich aber noch selber unnötig in Bedrängnis. Nach Fehlpass Fola schaltete Käerjeng blitzschnell um und Etoundi traf trocken zum 1-0 (25.‘). Kaum zehn Minuten später der nächste Klops in der Gästeverteidigung, die einen Freistoß direkt vor die Füsse von Jänisch klärten, der Ex-Nationalspieler bedankte sich mit dem 2-0 (34.‘). Fola versuchte gleich nach Wiederbeginn zu reagieren, doch das Tor machte Titizian, der über rechts nur Geleitschutz von den Gästen erhielt und so schön und schön unbedrängt auf 3-0 erhöhen konnte (55.‘). Doch die „Doyenne“ kämpfte sich zurück: am langen Pfosten köpfte Runser einen von rechts geschlagenen Freistoß zum Anschlusstor ins Netz (3-1, 70.‘) und legte nur eine Minute später nach, als er ein Zuspiel von Lahrach aus kurzer Distanz über die Linie drücken konnte (3-2, 71.‘). Für Käerjeng begann das große Zittern, Fola war nun auf den Punkt aus, sogar Schlussmann Da Costa rückte mit nach vorne, doch am Ende sollte es beim 3-2 für Käerjeng bleiben.