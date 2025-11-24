BGL & EP: Frust über Absagen – Bissen vorläufig Zweiter

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Während viele Fans und auch Vereinsoffizielle über Social Media ihren Frust über die Komplettabsage aller Partien am Sonntagnachmittag äußerten, gab es auch Stimmen, die diese Entscheidung der FLF begrüßten.
Waren gegen 12 Uhr bereits drei Begegnungen von der Ehrenpromotion bis zur 2.Division abgesagt worden, folgte eine Stunde später die Absage aller weiteren Sonntagsspiele - „um Spieler und Zuschauer vor potenziellen Gefahren zu schützen“ so der Wortlaut der Pressemitteilung.
Es dürfte also weniger darum gegangen sein, ob die Plätze bespielbar waren oder nicht. Schneefälle z.B. ab 13:30 Uhr in der Hauptstadt und am Abend Eisregen ließen die Generalabsage nachvollziehbar erscheinen, auch wenn die Situation wohl mancherorts weniger schlimm war, als von verschiedenen Wetterdiensten angekündigt.
Wohl den Vereinen, die ihre Partie vorverlegt hatten. So kam Bissen am Samstag zu einem 3:0-Heimsieg über Racing. Konnten die Hauptstädter das Geschehen zunächst ausgeglichen gestalten, so baute man nach dem 1:0 durch Tormaschine Ferber zusehendes ab. Die Situation bleibt für die Hauptstädter kritisch.
Während Aufsteiger Bissen zumindest vorübergehend auf Platz 2 vorrückt hat der Fusionsverein aus Luxemburg-Stadt trotz Spielausfällen der Konkurrenz zunächst einen Platz in der Tabelle verloren.
Trotz an uns übermitteltem leichten Chancen-Plus für Etzella trennten sich die Ettelbrücker am Samstag im Topspiel der Ehrenpromotion mit einem torlosen Unentschieden von ihren Gästen von der Escher Fola. Ob diese Punkteteilung ein Gewinn oder Verlust für beide war, wird man erst wissen, wenn der 13.Spieltag vollständig absolviert wurde.
Steinsel, mit dem Rücken zur Wand, ging gegen Feulen nach einer knappen halben Stunde zwar durch ein Kopfballtor von Dieme in Führung, doch ein Doppelpack von Carvalheiro Santos Silva drehte das Ergebnis zugunsten der Gäste. Der genannte Torschütze traf nach Zuspiel von links am langen Pfosten zum 1:1 (34.‘). In der Schlussphase brauchte er dann nur den Fuß in ein weiteres Zuspiel von links zu stellen, um den Gästesieg perfekt zu machen.