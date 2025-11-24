 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
Bissen ist zumindest vorübergehend Tabellenzweiter
Bissen ist zumindest vorübergehend Tabellenzweiter – Foto: paul@lsn.sarl

BGL & EP: Frust über Absagen – Bissen vorläufig Zweiter

Mit Videos! Rückblick auf insgesamt drei Spiele, die in den ersten beiden Ligen stattfanden

Verlinkte Inhalte

Ehrenpromotion
BGL Ligue
Etzella
Steinsel
Bissen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Während viele Fans und auch Vereinsoffizielle über Social Media ihren Frust über die Komplettabsage aller Partien am Sonntagnachmittag äußerten, gab es auch Stimmen, die diese Entscheidung der FLF begrüßten.

Waren gegen 12 Uhr bereits drei Begegnungen von der Ehrenpromotion bis zur 2.Division abgesagt worden, folgte eine Stunde später die Absage aller weiteren Sonntagsspiele - „um Spieler und Zuschauer vor potenziellen Gefahren zu schützen“ so der Wortlaut der Pressemitteilung.

Es dürfte also weniger darum gegangen sein, ob die Plätze bespielbar waren oder nicht. Schneefälle z.B. ab 13:30 Uhr in der Hauptstadt und am Abend Eisregen ließen die Generalabsage nachvollziehbar erscheinen, auch wenn die Situation wohl mancherorts weniger schlimm war, als von verschiedenen Wetterdiensten angekündigt.

BGL Ligue

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
3
0
+Video

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Wohl den Vereinen, die ihre Partie vorverlegt hatten. So kam Bissen am Samstag zu einem 3:0-Heimsieg über Racing. Konnten die Hauptstädter das Geschehen zunächst ausgeglichen gestalten, so baute man nach dem 1:0 durch Tormaschine Ferber zusehendes ab. Die Situation bleibt für die Hauptstädter kritisch.

👉 Fotogalerie

Während Aufsteiger Bissen zumindest vorübergehend auf Platz 2 vorrückt hat der Fusionsverein aus Luxemburg-Stadt trotz Spielausfällen der Konkurrenz zunächst einen Platz in der Tabelle verloren.

👉 Die unvollständige Tabelle

👉 Die Torschützenliste

Video-Interviews

Ehrenpromotion

Sa., 22.11.2025, 18:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
US Feulen
US FeulenFeulen
1
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 22.11.2025, 19:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
0
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Trotz an uns übermitteltem leichten Chancen-Plus für Etzella trennten sich die Ettelbrücker am Samstag im Topspiel der Ehrenpromotion mit einem torlosen Unentschieden von ihren Gästen von der Escher Fola. Ob diese Punkteteilung ein Gewinn oder Verlust für beide war, wird man erst wissen, wenn der 13.Spieltag vollständig absolviert wurde.

👉 Die unvollständige Tabelle

👉 Die Torschützenliste

Steinsel, mit dem Rücken zur Wand, ging gegen Feulen nach einer knappen halben Stunde zwar durch ein Kopfballtor von Dieme in Führung, doch ein Doppelpack von Carvalheiro Santos Silva drehte das Ergebnis zugunsten der Gäste. Der genannte Torschütze traf nach Zuspiel von links am langen Pfosten zum 1:1 (34.‘). In der Schlussphase brauchte er dann nur den Fuß in ein weiteres Zuspiel von links zu stellen, um den Gästesieg perfekt zu machen.

Aufrufe: 024.11.2025, 11:00 Uhr
Paul KrierAutor