BGL: Spitzenspiel Differdingen - Swift Alle Spiele um 15 Uhr +++ Fola – F91 nur noch vom Namen her ein Topspiel +++ interessantes Verfolgerduell Monnerich - Mondorf

Hostert murkste sich mehr durch das Pokalspiel in Wormeldingen als es sich überzeugend in die nächste Runde spielte. Immerhin feierte man aber den zweiten Pflichtspielerfolg in Serie. Doch nach der langen Ligapause kommt nun mit Niederkorn ein Schwergewicht in den Grünewald, gegen den Hostert seit 2016 nicht mehr gewinnen konnte. Die Favoritenrolle scheint dort entsprechend genauso klar vergeben zu sein wie beim Spiel von Düdelingen bei der Escher Fola. Auch wenn die Partie nach Topspiel klingt – immerhin tritt der Meister gegen den Dritten der vergangenen Saison an – so sind die Voraussetzungen in der Spielzeit 22-23 doch komplett andere, so dass alles andere als ein F91-Sieg einer Überraschung gleichkommen würde.

Das Spitzenspiel dieses Wochenendes, an dem alle Partien aufgrund der neuen Richtlinie der FLF um 15 Uhr beginnen, bestreiten Differdingen (4.) und Swift Hesperingen (2.). Die Gäste liegen aber bereits beachtliche acht Zähler vor dem FCD, im Pokal erfüllten beide ihre Pflichtaufgaben ohne Probleme. Mehr Druck werden wohl die Differdinger haben, denn im Falle einer Niederlage wäre der Rückstand auf die beiden Topplatzierungen bereits sehr groß. Ebenfalls interessant lässt sich das Aufeinandertreffen von Monnerich und Mondorf an, der Aufsteiger trifft als Tabellenfünfter auf die nur zwei Punkte dahinter befindliche US Mondorf auf Rang 7.

Bei Etzella und Käerjeng geht es bereits um wichtige Zähler, um nach gutem Saisonbeginn nicht bald im Abstiegssog zu stecken. Auch bei Petingen – Rosport und bei Strassen – Wiltz ist die Lage eine ähnliche, wenngleich die beiden letztgenannten Clubs eigentlich über viel mehr Potenzial in der Mannschaft verfügen, als ihre Tabellenplätze aussagen.

„Nur der Fleißige wird belohnt"

„Natürlich ist es ein wichtiges Spiel für beide. Da der Abstand zu den Plätzen 4 bis 6 nicht so groß ist, wäre ein Sieg für uns natürlich besonders wichtig. Wiltz stellt oft eine Wundertüte dar und es ist stets unangenehm, gegen sie anzutreten. Das Spielglück sollte für uns weniger eine Rolle spielen, da man sich dieses meiner Meinung nach durch die Basics wie Kampf und Laufbereitschaft erarbeiten muss. Ich denke, dass nur der Fleißige belohnt wird" erklärte uns der Strassener Trainer Christian Lutz in einem kurzen Telefoninterview mit Blick auf die Partie seiner Elf am Sonntag.

Last but not least trifft Racing auf Jeunesse. Sowohl die aktuelle Tabellensituation als auch die jüngere Historie – Jeunesse hat zuletzt vor drei Jahren gegen Racing gewonnen – deuten auf einen Sieg des amtierenden Pokalsiegers hin, dessen U19-Auswahl gestern übrigens in der UEFA Youth Leauge knapp mit 2-3 gegen AIK Solna verlor und so nach dem 0-5 im Hinspiel aus diesem Wettbewerb ausscheidet.