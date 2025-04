BGL: schlechte Nachrichten für Swift vor dem 23.Spieltag?

Am Samstag läuten Niederkorn und Strassen die 23.Runde der BGL Ligue mit einem wegweisenden Verfolgerduell ein, in welchem der FC Progrès eine Niederlage tunlichst vermeiden sollte, möchte man verhindern, dass der Abstand zum Gegner des Tages und damit auch zu den potenziellen internationalen Startplätzen anwächst.

Eventuell könnte in diesem Jahr aber wieder der 5.Platz für Europa reichen: wie tageblatt.lu Anfang der Woche berichtete und wie uns am Wochenende ebenfalls aus dem Umfeld von Swift Hesperingen mitgeteilt wurde, könnte der Verein von Mäzen Flavio Becca auch in diesem Jahr keine UEFA-Lizenz erhalten. Auf das Heimspiel am Sonntag gegen Wiltz dürfte dies aber keinen Einfluss haben, Hesperingen wird als Favorit in dieses starten.

Die 23.Runde des Oberhauses wird aber vom Abstiegskampf geprägt: so bietet sich Bettemburg zuhause gegen Rosport in einem als offen anzusehenden Spiel die Chance, die direkte Gefahrenzone im Idealfall zu verlassen. In dieser bewegen sich auch Monnerich und Rodange. Die Gastgeber stehen dabei unter deutlich größerem Druck, da Rodange im Falle eines Auswärtserfolgs auf 8 Punkte vom FCM davonziehen kann. Schlusslicht Fola wird es in Mondorf alles andere als leicht bekommen und wird auch darauf hoffen, dass sich die eigene Lage durch die Begegnung in Monnerich nicht weiter zuspitzt.