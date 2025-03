BGL: Samstagsspiel Racing – Progrès sticht hervor

Wer glaubt, das Freitagsspiel der BGL Ligue höre sich nach einer klaren Sache zugunsten von Hesperingen an, darf sich von der Tabelle nicht täuschen lassen. Der Auftritt des FC Swift in Rodange könnte enger werden als gedacht, in der Formtabelle siedeln sich die beiden Kontrahenten in der unteren Hälfte an. Sprich: mit jeweils nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien könnte für die Gastgeber etwas drin sein. Auch die Spitzenbegegnung am Samstag kommt offen daher. Racing (4.), wo Generaldirektor Fahrudin Kuduzovic seit rund einem Monat nicht mehr im Amt ist, trifft auf ein Niederkorn, das die Länderspielpause nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Jeff Strasser sicherlich ausgiebig genutzt haben dürfte, um am Feinschliff für das letzte Saisondrittel zu feilen.

Zaritski: „Wir müssen endlich Tore schießen“