BGL: Rodingen zieht an Wiltz vorbei, Rosport muss noch "zittern"

Sein Spiel gegen Strassen verlor man jedenfalls recht klar mit 3-0, so dass dieser Matchball vergeben wurde. Strassen ist somit in der kommenden Saison international vertreten, da man über ein sehr gutes und eigentlich nicht mehr aufzuholendes Torverhältnis verfügt.

Rosport ist noch immer nicht gerettet und geht am 30 Spieltag in`s Fernduell gegen Wiltz und Rodingen. Allerdings hat man es nach wie vor in der eigenen Hand, bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Fola ist man auf jeden Fall weiter erstklassig. Ebenso würde es reichen, sollten Wiltz und Rodingen nicht gewinnen; in Bezug auf Wiltz verfügt man ausserdem momentan über das um 5 Tore bessere Torverhältnis.

Bis zur 80.Minute war der Meister aus Differdingen nach einem frühen Tor durch Simoes (9) mal wieder auf der Siegerstrasse, dann kam Amiri der aus 20 Metern den Ball in den Winkel hämmerte und Differdingen somit das erste Ligagegentor des Jahres 2025 zufügte. Fact am Rande: Vor dem Spiel wurde Differdingen der Meisterpokal vor den anwesenden 1200 Zuschauern überreicht. Mit diesem Punkt wahrt auch der RFCUL weiter seine Chance auf die Qualifikation für den Europapokal.

Viele Augen waren an diesem 29.Spieltag auf das 6-Punkte Spiel zwischen Rodingen und Wiltz gerichtet. Ging es doch darum, seinen Konkurrenten um die Relegation zu überholen, oder auf Abstand zu halten. Es wurde ein spielerisch richtig interessantes Match mit guten Chancen, welches von Schiedsrichter Wilmes ohne Probleme geleitet wurde.

Monteiro Lima war es nach 22 Minuten, der das wichtige 1-0 für das Heimteam erzielte und nachdem 5 Minuten später der Ball die Hand von Mannone traf, erhöhte Montantin per Strafstoss auf 2-0. Doch vor der Pause machte Romeyns das Spiel wieder spannend und verkürzte auf 1-2 (43). Dabei blieb es nicht, denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit stellte Delarboulas den vorherigen Abstand mit einem Kopfball wieder her.

Nach dem Pausentee machte in Minute 50 dann Correia Mendes alles klar, sein Schuss stellte die Weichen nunmehr auf Sieg. Wiltz liess sich allerdings nicht unterkriegen und ein Schuss von Romeyns ins lange Eck fand nach 61 Minuten auch sein Ziel. Auch danach hatte Wiltz noch einige Chancen, ein weiterer Treffer sollte allerdings nicht mehr gelingen. So geht man nun mit der Hypothek von einem Punkt Rückstand auf seinen heutigen Gegner und drei auf Rosport in den letzten Spieltag; Rodingen hat ausserdem in seinem Spiel gegen den RFCUL alles in der eigenen Hand. Wiltz bestreitet sein letztes Spiel dagegen zu Hause gegen Hostert und wenn man bedenkt das es für den RFCUL noch um die EC-Qualifikation geht, ist es durchaus möglich, das die Plätze noch einmal getauscht werden. Ein spannender letzter Spieltag steht beiden Teams somit bevor.

