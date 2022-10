BGL: Nordderby und Kellerduelle im Blickpunkt Etzella empfängt Wiltz +++ Duell der Schlusslichter Fola und Rosport +++ Spitzenduo vor Härtetests

Wenn die Begegnungen der Spitzenteams der BGL Ligue in den Hintergrund rücken, dann heißt das in der Regel, dass in anderen Tabellenregionen Interessanteres stattfindet. So spielen Düdelingen und Hesperingen in Mondorf bzw. Monnerich zwar von der Tabelle her gesehen durchaus Spitzenspiele gegen unbequeme Gegner, doch die bisher abgelieferten Ergebnisse und der bereits sehr große Vorsprung auf die Konkurrenz lassen keinen Zweifel, dass die beiden Spitzenreiter ihre Partien als Favoriten angehen werden.

Wie erwähnt spielt die Musik am 10.Spieltag aber woanders. Allen voran sticht das Nordderby zwischen Ettelbrück und Wiltz hervor, das wie in der vergangenen Saison auch jetzt ein Duell zwischen Sorgenkindern der Liga ist. Die Bilanz der letzten zwanzig Jahre spricht mit 17 Siegen gegenüber 8 Niederlagen klar für Etzella (bei nur vier Unentschieden) und auch beide Aufeinandertreffen in der vergangenen Spielzeit gingen an die Ettelbrücker.

Auch Fola gegen Rosport bedeutet in der laufenden Saison Abstiegskampf pur. Man darf gespannt sein, wie die Gastgeber sich nach der Trennung von Trainer Correia präsentieren werden. Spielerisch haben die Escher durchaus Qualitäten, doch im Gegensatz zum FC Victoria hat man auf dem „Gaalgebierg“ keine Erfahrung im Rennen um den Verbleib in der Liga.

Im Südwesten kommt es zu einem kleinen Derby zwischen Differdingen und Käerjeng, das für die Hausherren ebenfalls im Zeichen eines Trainerwechsels steht. Racing wird in seinem Heimspiel gegen Hostert Favorit sein, ähnlich könnte es zwischen Strassen und Niederkorn aussehen, außer der FC Una ruft nach langen Wochen mal wieder sein volles Potenzial ab. Petingen sollte Vorteile gegen einer Jeunesse genießen, doch der Gegner konnte am letzten Woche gewinnen und wird zudem die Auswirkungen nach der Trennung von Trainer Bossi verarbeitet haben. Ob im guten oder im schlechten, muss sich am Sonntag zeigen.