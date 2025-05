BGL: Monnerich muss in die Ehrenpromotion

Dieses Mal lag Strassen die "Grenz" nicht, im Gegensatz zu seinen Junioren am Donnerstag, Jeunesse Esch feierte nämlich einen 3:2-Sieg gegen FC Una. Soares de Sousa eröffnete das Spiel mit einem Elfmeter in der 17. Minute (1:0), gefolgt von einem Treffer von James Rodrigues, der in der 36.' auf 2:0 erhöhte. Nouidra erzielte in der 79. Minute das 3:0, bevor Hadji (3:1, 83.') und und Bopaka in der Nachspielzeit für Strassen verkürzten (3:2, 90.'6). 640 Zuschauer erlebten ein spannendes Duell, das für die Gäste ein Rückschlag im Rennen um Europa darstellt.

Im Duell der beiden Schlusslichter trafen der FC Monnerich und Fola Esch im 27. Spieltag der BGL Ligue aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit verschoss Diakhité in der 45.Minute einen Elfmeter für die Gäste. In der 51.Minute erzielte Freitas Silva das entscheidende 0:1 für Fola Esch. Diakhité (Fola) sah in der 74. Minute die gelb-rote Karte und musste das Feld verlassen. Nach diesem Auswärtssieg steht fest, dass Monnerich in die Ehrenpromotion absteigen wird. Fola behält seinerseits noch kleine Chancen auf die Abstiegsrelegation.

„Hätten die Partie früher entscheiden müssen“

Ronny Souto, Trainer von Fola Esch: „Mathematisch ist es noch machbar mit 7 Punkten Rückstand und wissend, dass wir in zwei Wochen in Bettemburg spielen werden. Es sind noch 9 Punkte zu holen und wir waren uns bewusst, dass wir in Monnerich gewinnen mussten. Wir versuchen einen eventuellen Abstieg so lange wie möglich hinauszuzögern und so lange wir noch da sind, werden wir spielen, um zu gewinnen. Leider hängt es aber auch von den Ergebnissen anderer Mannschaften ab.

Am kommenden Wochenende spielen wir ein wichtiges Derby gegen Jeunesse, auch da werden wir alles geben, um zu gewinnen. Es war ein intensives Spiel in Monnerich mit guten Gelegenheiten auf beiden Seiten, doch wir hätten die Partie früher entscheiden müssen, fanden jedoch den zweiten Treffer nicht. Wir zeigten eine große Entschlossenheit in einem engen Spiel, in dem wir am Ende wegen der gelb-roten Karte noch leiden mussten. Es ist schade, dass manche Spiele wie z.B. in Hostert nicht zu unseren Gunsten ausfielen, doch so ist der Fußball.“

