BGL: Meisterlicher Swift! 4:0-Auswärtssieg in Düdelingen +++ Machtwechsel in Esch? +++ Petingen mausert sich

Unglaublich aber war, mit einem Unentschieden gegen Aufsteiger Monnerich behauptet Racing mit 19 Punkten aus elf Spielen den 3.Tabellenplatz und konnte dabei noch von Glück reden, dass man überhaupt einen Punkt bekam und dies obwohl man eine Halbzeit lang in Überzahl agierte. Nach einer Balleroberung von M’Barki im Monnericher Angriffsdrittel bediente dieser Bekhaled, der gleich drei Verteidiger stehenließ um Ruffier zum 0-1 zu überwinden (25.‘). Nach der erwähnten Ampelkarte für Ex-Racing-Spieler Nouidra suchten die Hausherren nach Wiederbeginn den schnellen Ausgleich, fallen sollte dieser aber erst nach 76 Minuten, als Buch am linken Pfosten eine Flanke von Muratovic völlig unbedrängt zum Ausgleich ins Tor köpfen konnte (1-1). Doch in Unterzahl schlugen die Gäste umgehend zurück. Racing klärte zu kurz, Alunni spurtete dazwischen, bediente Bourtal der Ruffier auf halbrechts im Strafraum austanzte und aus spitzem Winkel zum 1-2 traf (82.‘). Im Anschluss an eine Ecke gelang Simon dann doch noch der Ausgleich (2-2, 90.‘+4).

Mit dem knappsten aller Ergebnisse behauptete sich Hostert gegen Strassen und springt am FC Una in der Tabelle vorbei auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Seiten in einer intensiven Partie wurden mit einem 0-0 gewechselt, insgesamt zückte Schiedsrichter Sgura nicht weniger als elf Karten, davon zwei gelb-rote, dies gegen Schnell (55.‘) und Basha (90.‘+4). Das Tor des Tages erzielten die Hausherren nach 56 Minuten, als ein Freistoß von Schnell in der Mauer und im Strafraum per Hand abgewehrt wurde, dieser seine Ampelkarte sah und der Unparteiische sofort auf den Punkt zeigte. Bonet trat an und verwandelte halbhoch rechts ins Tor, Özcan war zwar im richtigen Eck, doch der Schuss war zu gut (1-0). Strassen versuchte bis zum Ende hin in Unterzahl noch irgendwie zum Punktgewinn zu kommen und wurde fast belohnt – aber eben nur fast. In der Nachspielzeit scheiterte Bernardelli nämlich mit einem Foulelfmeter an einer Glanztat an Grub, der noch irgendwie an den strammen, mittig geschossenen Strafstoß kam und so seinen Farben den Sieg festhielt.

Auch in Niederkorn gab es im Nachbarduell mit Petingen ein Kartenfestival (dreizehnmal wurde der gelbe Karton gezogen), aber immerhin sahen die Zuschauer fünf Tore. Nach einem von Tekiela gegen seinen Ex-Club verwandelten Foulelfmeter (0-1, 14.‘) konnte Luisi einen Abpraller von der Latte akrobatisch aus kurzer Distanz zum Ausgleich ins Tor knallen (1-1, 20.‘). In einer intensiven Partie am Limit des Legalen konnten die Gäste unmittelbar vor der Pause ein zweites Mal in Führung gehen. Einen von Steinmetz getretenen Freistoß von links köpfte Merk am langen Pfosten völlig ohne Gegenwehr zum 1-2 ins Tor (44.‘). Niederkorn versuchte nach der Pause zurückzukommen, biss sich die Zähne aber an der Petinger Hintermannschaft aus. Mitte der zweiten Halbzeit dann der nächste Rückschlag für den FC Progrès: nach Foul von Latik an Merk im Strafraum nutzte Tekiela den nächsten Elfmeter zum 1-3 (69.‘). Bei den Hausherren fehlte es lange an konkreten Abschlüssen, so dass Hends Kopfballtreffer nach einer Ecke von links zu spät kam (2-3, 90.‘+5), um Niederkorn noch einen Punkt zu retten.

Knüppeldick kam es trotz früher Führung für die Escher Fola beim Gastspiel in Weidingen. Nationaltorhüter Schon begab sich auf Abwege, um einen Ball aus Lahrachs Füssen zu klären, der Abpraller landete bei Runser, der flach von der Strafraumgrenze zum 0-1 ins offene Tor schob (6.‘). Nur Minuten später klärten die Gäste einen Wiltzer Angriff zu kurz, das Leder landete in den Füssen von Philipps, der ebenfalls von der Strafraumgrenze aus zum 1-1 traf (8.‘). In der Folge verflachte das Spiel zusehends, erst kurz vor der Pause näherten sich die Gastgeber dem Fola-Tor wieder vermehrt an, die Seiten wurden aber mit dem 1-1 gewechselt. Fatal wurde es für die Gäste nach rund einer Stunde: Romenys brachte Wiltz per Elfmeter erstmals in Führung (2-1, 60.‘) und erhöhte umgehend auf 3-1, als er in die Tiefe des Raumes geschickt wurde, Sieger gegen einen Verteidiger und gegen Da Costa blieb, um aus spitzem Winkel zu treffen (63.‘). Nur fünf Minuten später klingelte es wieder im Fola-Tor, mit einem herrlichen Lob gelang Jaiteh sein erster Saisontreffer (4-1, 68.‘), der zweite sollte nach achtzig Minuten auch noch folgen, als er mindestens genauso schön von der Strafraumgrenze aus vollem Lauf in den rechten Winkel schoss (5-1, 80.‘).

Differdingen kam bei Sorgenkind Rosport mit einem blauen Auge davon. Und am „Camping“ hatte der Unparteiische ebenfalls alle Hände voll zu tun. Rosport war am Anfang besser drin und ging folgerichtig in Führung. Nach einer Ecke verhinderte Franzoni den Einschlag nämlich mit einem Handspiel auf der Torlinie für seinen geschlagenen Keeper. Neben einem Elfmeter war eine rote Karte die einzig logische Konsequenz, den fälligen Strafstoß verwandelte Steinbach (1-0, 23.‘). Erst kurz vor dem Seitenwechsel näherten sich die Gäste dem Rosporter Tor gefährlich an, den zu dem Zeitpunkt verdienten Vorsprung konnte der FC Victoria aber mit in die Pause nehmen. Als Gaspar fünf Minuten nach Wiederanpfiff in die Tiefe geschickt wurde und sich gegen drei Mann inkl. Torwart behauptete, schien ein Gästeerfolg in weite Ferne zu rücken (2-0, 50.‘).

Ein Doppelschlag Mitte des zweiten Durchgangs brachte den FCD aber zurück ins Spiel: nach Ecke von rechts köpfte de Castro zunächst an die Latte, reagierte selber aber am Schnellsten und drosch den Nachschuss zum Anschlusstreffer ins Tor (2-1, 64.‘). Nur vier Minuten später dann bereits das 2-2, als ein Konter durch die Mitte von Barbosa Cabral von der Strafraumgrenze erfolgreich abgeschlossen wurde (68.‘). Mit einem Mann weniger waren die Gäste nun am Drücker, doch fanden ihren Meister zunächst in Bürger. Nach einem schönen Seitenwechsel gelangte in der Nachspielzeit Joker Simoes an das Leder und traf relativ unbedrängt mit einem Diagonalschuss via linkem Innenpfosten zum Sieg für den FCD (2-3, 90.‘+1).