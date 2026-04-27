BGL: Mamer hält Bissen in Schach

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der 26.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Mondorf wurde seiner Favoritenrolle gegen Hostert gerecht und gewann durch jeweils zwei Tore pro Halbzeit mit 4:0, sah sich aber zu Beginn der 2.Hälfte einer mutig auftretenden Hosterter Elf gegenüber. Da den Gästen das Anschlusstor aber nicht gelang, war die Spannung spätestens nach dem 3:0 raus. Mann des Tages war Kumbi mit zwei Toren. Auch Düdelingen ließ bei seinem Gastspiel in Hesperingen kaum Zweifel aufkommen. Früh ging man auf dem „Holleschbierg“ in Führung (0:1, 8.‘), legte unmittelbar vor (0:2, 45.‘+3) und nach (0:3, 52.‘) der Pause nach. Entscheidender Akteur auf Seiten der Gäste war Delorge mit drei Assists. Spannender war es in Rosport, wo Gast Jeunesse Esch mit einem Lattentreffer (6.‘) besser in die Partie fand, danach aber trotz optischer Überlegenheit keine Torabschlüsse mehr hatte. Nach rund einer halben Stunde fand dann auch Rosport statt und prompt gelang dem FC Victoria das 1:0 (36.‘) welches die Gäste aber postwendend egalisieren konnten (1:1, 38.‘). Bemerkenswert war gut 10 Minuten nach der Pause Kapitän Todorovics Siegtreffer, den er mit einem akrobatischen Hackenschuss über Bürger hinweg erzielte (1:2, 56.‘)!

Der Tabellenletzte Petingen verlangte Meister und Spitzenreiter Differdingen alles ab und kam durchaus auch zu Torchancen gegen einen überlegenen Gast. Das Tor des Tages erzielte Hadji in der 42.‘ per Kopf im Anschluss an einen Freistoß (0:1). Auch Canach hielt Gastgeber Strassen lange in Schach, offensiv blieb der FC Jeunesse aber blass, so dass man sich am Ende nicht über die spät erlittene Niederlage beschweren kann, außer, dass sie unglücklich war, da man mit dem späten Elfmeter zum 1:0 für den FC UNA haderte und sich das 2:0 erst in der Nachspielzeit fing.

Fragoso: „Die Jungs geben alles“

Canach-Trainer Nelson Fragoso: „Im großen Ganzen war es ein sauberes und solides Spiel von uns. Wir lauerten auf Konter und hatten zwei, drei Aktionen, aus denen wir mehr hätten herausholen müssen, doch es fehlte am finalen Abschluss. In den vergangenen Wochen verloren wir oft auch auf Grund individueller Patzer, was aber gestern nicht der Fall war. Wir befinden uns in einer negativen Spirale, die aber durch häufige, unglückliche Umstände entstand.

Ich war zuletzt oft aufgrund von Verletzungen zu frühen Wechseln gezwungen, was dann jeweils eine neue Anpassungsphase nach sich zieht. Die Jungs geben alles, niemand lässt los und ich bin überzeugt, dass und das am Ende retten wird. Nach einer solchen negativen Serie, kann man natürlich nicht sagen, dass man alles richtig gemacht hat, doch nach dem Spiel am Sonntag kann ich aufgrund des gezeigten Einsatzes niemandem einen Vorwurf machen.“

Ein Spektakel sahen die Zuschauer in Käerjeng, 2:5 hieß es am Ende für Gast Racing, der kurz vor dem Seitenwechsel mit 0:2 in Führung ging. In der Anfangsviertelstunde des 2.Abschnitts fielen Tore wie am Fließband, zum Leidwesen von Käerjeng. Ikene wuchs mit einem Hattrick und einer Torvorlage über sich hinaus! In einer torlosen 1.Halbzeit zwischen Bissen und Mamer gerieten die Gastgeber nach einer Ampelkarte gegen Louriz Halhoul schon nach 36 Minuten in Unterzahl. Trotz einem Mann weniger erzielte man zu Beginn der 2.Hälfte zwei Tore, Mamer machte es in der 65.‘ aber wieder spannend (2:1). Als man bereits von einem knappen Heimsieg ausgehen konnte, gelang Montout das 2:2 (90.‘+7), durch welches Mamer einen wichtigen und nicht unbedingt eingeplanten Punkt im Abstiegskampf holt. Bei der Rückkehr ins heimische Stadion gelang Niederkorn gegen Nachbar Rodange ebenfalls ein spätes Tor. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Nachbarduell waren es mit Freistoßschütze Camara und Kopfballvollstrecker Natami (1:0, 90.‘+4) zwei Joker, die für den Progrès-Sieg verantwortlich zeichneten.