BGL Ligue: wie verlief der 9.Spieltag?

Interessante Begegnungen hatte der Wochenendspielplan der BGL Ligue parat, eine davon war Hesperingen gegen den gut gestarteten Aufsteiger aus Canach. Dieser hatte bekanntlich seine letzten drei Ligaspiele gegen die Jeunesse, Mondorf und Düdelingen mit 1-0 gewinnen können. Auch diese Begegnung nun hatte selbiges Ergebnis, allerdings durch ein Tor von Erkus (35) mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Mit dem gleichen Spielergebnis unterlag Rosport daheim gegen Rodingen. Amiri hieß der Schütze des goldenen Tores, welches er nach 27 Minuten erzielen konnte. Die Elf von Trainer Forkel versuchte insbesondere in der zweiten Hälfte das Ergebnis noch zu drehen, versuchte es einige Male aus der zweiten Reihe, allerdings fehlte es an der notwendigen Präzision. Mit diesem Dreier schiebt sich Rodingen auf einen Nichtabstiegsplatz und lässt auch die Relegationsränge hinter sich.

Der Meister aus Differdingen schiebt sich weiter oben heran und besiegt Mondorf vom Ergebnis her ungefährdet mit 3-1. Allerdings war es gerade in Hälfte eins gar nicht so klar und Mondorf gar das bessere Team, allerdings fielen alle Tore erst in der zweiten Hälfte und nach dem 1-0 von Brusco (52) spielte Differdingen das Ganze dann routiniert zu Ende. Petingen verliess das erste mal diese Saison als Sieger den Platz. "Leidtragender" war der RFCUL, der durch Stolz nach 23 Minuten zwar in Führung ging, allerdings dann durch Hemkemeier (28) und Schaus (74) aus seiner Sicht noch bittere Gegentreffer hinnehmen musste. In der Nachspielzeit bekam zudem Racings Ikene noch die rote Karte auf Grund eines Foulspiels.

Mamer musste sich in Strassen mit 2-0 geschlagen geben. Durchaus spielte man mit und durchaus hatte man in der zweiten Hälfte auch Chancen um den Anschluss und eventuell noch den Ausgleich zu erzielen. Aber als kurz vor Schluss Jager mit einem Strafstoß an Özcan scheiterte, war dann auch für den optimistischten Gästefan "die Messe gelesen". Durch Rodingens Sieg rutscht man nun auf einen Barrageplatz ab, Strassen bleibt weiter Zweiter. Käerjeng und Hostert trennen sich 2-2, ein Ergebnis, was Beiden nicht wirklich im Momentum weiterhilft. Vom Spielverlauf allerdings ein gerechtes Unentschieden; ein hochklassiges Spiel sahen die etwas über 400 Zuschauer aber nicht. Dafür allerdings eines, was von der Spannung lebte und in welchem Hostert bereits mit zwei Toren führte. Der Vollständigkeit halber: Käerjengs Ebert erhielt 3 Minuten vor dem regulären Ende noch die Ampelkarte.

Bissen unterstreicht weiter seine gute Form und kam auch in Niederkorn zu einem Punktgewinn. 1-1 hieß es zum Ende, die Tore erzielten Abi Ramzi für die Gäste nach 4 Minuten und Bouché nach derer 86. Niederkorns Hend konnte außerdem nicht vom Punkt verwandeln und fand in Gourari seinen Meister (38). Einen klaren Sieg fuhr Düdelingen gegen eine etwas überfordert wirkende Escher Jeunesse ein; der 4-0 Sieg war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr.

