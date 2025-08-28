 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Strassen trifft am Wochenende auf Hostert
Strassen trifft am Wochenende auf Hostert – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

BGL Ligue vor Länderspielpause: der 5.Spieltag

F91 empfängt Racing, Petingen trifft in Südwest-Duell auf Niederkorn

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
Canach
Mamer
Käerjeng
Bissen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Am Sonntag

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
US Hostert
US HostertHostert
16:00

Strassen wird gegen Hostert gefordert, aber dennoch sollte sich der FC Una aufgrund seiner Kaderzusammensetzung behaupten können, weshalb unser Tipp lautet: Heimsieg.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
16:00

Im Südwesten kommt es zu einem kleinen Derby, nämlich zwischen der Union Titus Petingen und Progrès Niederkorn. Ganz ähnlich wie in der o.g. ersten Partie wird hier der Verein mit der auf dem Papier besseren Mannschaft, nämlich der Gast vom FC Progrès, Favorit sein. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00

Die Lagen in Rosport und Käerjeng sind sehr unterschiedlich: mit einem kleinen Kader kam der FC Victoria ordentlich in die neue Spielzeit, mit einem üppigen und qualitativ eigentlich auch wettbewerbsfähigen Aufgebot brauchte der Aufsteiger eine Anlaufzeit. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
16:00

Mit Hesperingen und Bissen sollten zwei Teams aufeinandertreffen, die schönen Fußball spielen können. Doch z.T. blieb dieser noch ertraglos, so dass man schauen muss, was sich aus diesem Duell ergibt. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
16:00live

Mondorf wird ein gewisses Potenzial nachgesagt, das man noch nicht in jedem Spiel in Zählbares ummünzen konnte. Mamer hat einen guten Saisonbeginn hinter sich und wird mit breiter Brust in der Badestadt antreten, was aber nicht sicher für einen nächsten Dreier reichen muss. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
16:00

In Düdelingen stehen sich mit F91 und Racing zwei früh im Europapokal gescheiterte Mannschaften gegenüber. Der Trend spricht noch für Düdelingen, doch ein Selbstläufer wird dieses Spiele – wie alle bisherigen von F91 auch – erneut nicht. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
16:00live

Das Team von Jeunesse Esch hat zuhause erst einen Punkt geholt. Nun kommt ein unbequemes Rodange an die „Grenz“, gegen das für die Hausherren alles passen muss, möchte man den ersten Heimsieg einfahren. Doch die Gäste scheinen reifer, weshalb unser Tipp lautet: Auswärtssieg.

So., 31.08.2025, 18:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
18:30

Dass Meister Differdingen gegen Canach im Prinzip klar favorisiert sein sollte, liegt auf der Hand. Doch die seit Saisonbeginn absolvierten englischen Wochen könnten ihr Tribut fordern. Bietet man sein bestes Team auf, wird unser Tipp klar: Heimsieg.

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 028.8.2025, 09:33 Uhr
Paul KrierAutor