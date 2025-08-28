BGL Ligue vor Länderspielpause: der 5.Spieltag

Mondorf wird ein gewisses Potenzial nachgesagt, das man noch nicht in jedem Spiel in Zählbares ummünzen konnte. Mamer hat einen guten Saisonbeginn hinter sich und wird mit breiter Brust in der Badestadt antreten, was aber nicht sicher für einen nächsten Dreier reichen muss. Unser Tipp: Unentschieden.

In Düdelingen stehen sich mit F91 und Racing zwei früh im Europapokal gescheiterte Mannschaften gegenüber. Der Trend spricht noch für Düdelingen, doch ein Selbstläufer wird dieses Spiele – wie alle bisherigen von F91 auch – erneut nicht. Unser Tipp: Unentschieden.

Das Team von Jeunesse Esch hat zuhause erst einen Punkt geholt. Nun kommt ein unbequemes Rodange an die „Grenz“, gegen das für die Hausherren alles passen muss, möchte man den ersten Heimsieg einfahren. Doch die Gäste scheinen reifer, weshalb unser Tipp lautet: Auswärtssieg.

Dass Meister Differdingen gegen Canach im Prinzip klar favorisiert sein sollte, liegt auf der Hand. Doch die seit Saisonbeginn absolvierten englischen Wochen könnten ihr Tribut fordern. Bietet man sein bestes Team auf, wird unser Tipp klar: Heimsieg.

