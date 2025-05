BGL Ligue: vier Jahre nach dem letzten Meistertitel steigt Fola ab

Fola musste ausgerechnet gegen Stadtrivale Jeunesse den Abstieg hinnehmen – Foto: Carol Braganca

Rodingen wahrt weiter seine Chance auf den direkten Klassenerhalt und "profitiert" von der Niederlage von Wiltz und einem eigenen Punktgewinn gegen Hostert. Von den Spielanteilen wäre sogar mehr drinn gewesen; gerade in der zweiten Hällte erlangte der Tabellendreizehnte mehr Anteile und hatte auch mehrere Chancen. Doch mehr als zum Ausgleich von Atieda mittels Nachschuss nach 56 Minuten reichte es nicht mehr.

2 Minuten davor war ein Kopfballtreffer von Messuwe von Schiedsrichter Rodrigues wegen Abseits nicht gegeben worden. Das 1-0 von Hostert besorgte Fernandes, der nach einem von Leroux getretenen Freistoss aus kurzer Distanz einschieben konnte. Rodingen hat nun 2 Punkte Rückstand auf Wiltz, es stehen noch 2 Spieltage an, zudem das direkte Duell am nächsten Spieltag. Für Spannung ist also gesorgt. Restprogramme

Rodange: Wiltz (h), Racing (a)

Hostert: Petingen (h), Wiltz (a)

Keine Chance für Wiltz im Heimspiel gegen den Meister aus Differdingen. Relativ klar ging das Match an das Auswärtsteam, 4-0 hiess es am Ende, dabei brachen die Dämme allerdings erst in der zweiten Hälfte. Wie bereits erwähnt spürt man daher weiterhin den Atem von Verfolger Rodingen im Nacken, kann aber nächste Woche aus eigener Kraft alles klar machen. Am 18.05 um 16 Uhr ist man zu Gast beim direkten Konkurrenten, wo ein klassisches "6 Punkte Spiel" ausgetragen wird. Die Vorzeichen dabei sind offensichtlich: bei einem Sieg ist man gerettet, bei einem Unentschieden hat man es weiter selbst in der Hand. Bei einer Niederlage allerdings würde man überholt werden und müsste mit der Hypothek von einem Punkt weniger in den letzten Spieltag gehen. Beide Teams sehen sich im Uebrigen schon Mittwoch wieder, wo das Pokalhalbfinale in Differdingen ausgetragen wird.

Die Tore vom Spiel Wiltz-FCD03: 0-1 Varela (54), 0-2 Abreau (67), 0-3 Bedouret (73), 0-4 Silva (79). Restprogramme Differdingen: Wiltz (h, Coupe de Luxembourg), Racing (h), Strassen (a)

Wiltz: Differdingen (a, Coupe de Luxembourg), Rodange (a), Hostert (h)

Einen Punkt brauchte die Victoria noch für den sicheren Klassenerhalt. Dieser sollte beim Auswärtsspiel beim RFCUL allerdings noch nicht gelingen. Dabei war man im ersten Durchlauf die bessere Mannschaft und hatte auch die besseren Gelegenheiten. In Teil 2 des Spiels zog dann der Racing das Tempo an und kam durch Monge (56) und Mazie (76) zum einem 2-0 Heimerfolg. Dadurch bleibt man weiter oben drann und liegt nur 1 Punkt hinter Platz 2 und 3. Ist die Victoria denn nun trotzdem gerettet? Zum Glück haben wir einen Rechenschieber von anno dazumal hier in der FuPa Redaktion, der stets am Ende einer Saison vom Staub befreit, seiner "artgerechten" Bestimmung zugeführt wird. All das kommt jedoch nur zum Tragen, wenn Rosport seine beiden Spiele gegen Strassen und Fola Esch verlieren sollte. Dann würden Sie bei 31 Punkten stehen bleiben. Durch das direkte Duelle von Wiltz und Rodingen, können beide Verfolger nicht mehr auf 6 Punkte kommen. Laut Rechenschieber wären für Rodingen maximal 32 Punkte drin (bei 2 Siegen), damit würde man vorbeiziehen; ansonsten - z.B. bei Unentschieden oder Niederlage gegen Wiltz - würde man stets hinter Rosport landen. Im Umkehrschluss würde Wiltz dann bei diesem Szenario ebenfalls maximal auf 31 Punkte kommen, so dass dann das Torverhältnis zum Tragen kommen würde. Und hier hat Rosport Stand heute mit -16 zu -22 bei Wiltz mit 6 Toren Vorsprung die besseren Karten. Sollte Wiltz also nicht einen Sieg mit (wahrscheinlich) hoher Differenz einfahren und Rosport jeweils hoch verlieren, so hätte man die Klasse gehalten. Um ganz sicher zu gehen, sollte man allerdings noch einen Punkt in den verbleibenden Spielen holen, auf die anderen Ergebnisse verlässt man sich besser nicht. Restprogramme Racing: F91 (h, Coupe de Luxembourg), Differdingen (a), Rodange (h)

Im Duell zwischen Strassen und Bettemburg setzte sich die Heimelf mit 3:0 durch. Perez eröffnete das Geschehen in der 21.Minute nach einer Vorlage von Nogueira. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Hadji auf 2:0, nachdem er von Perez bedient wurde. In der 77. Minute sorgte Baudry mit einem unglücklichen Eigentor für den Endstand. Die 194 Zuschauer sahen eine dominante Leistung der Strassener. Restprogramme Strassen: Rosport (a), Differdingen (h)

Bettemburg: Fola (h), F91 (a)

Im Stade Emile Mayrisch trafen die Stadtrivalen Fola und Jeunesse Esch in einem für die Gastgeber wegweisenden Derby Duell aufeinander. In der 43.Minute erzielte Belgacem mit einem Fernschuss das einzige Tor des Spiels und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Halbzeit sah Folas Pauly die gelb-rote Karte, was die Heimelf schwächte. In der Nachspielzeit sah auch Klica von den Gästen Ampelkarte. Trotz intensiver Bemühungen blieb es beim 0:1, wodurch Fola nach 17 Jahren wieder in die Ehrenpromotion absteigen muss. Restprogramme Fola: Bettemburg (a), Rosport (a)

Jeunesse: F91 (h), Mondorf (a)

Nunmehr frei aufspielend sorgt Monnerich im Auswärtsspiel gegen Düdelingen für eine Ueberraschung. Bereits die erste wirkliche Chance wurde genutzt ; Rodrigues Schuss landete von der Strafraumlinie im linken Eck (28). Bereits 7 Minuten später antwortete der F91 durch Hadji, der Alilovic keine Abwehrchance gab. Und man blieb drann: 4 Minuten nach Wiederanpfiff, im Anschluss an einen Freistoss, köpfte Zrankeon das Leder über die Linie. Wer jetzt dachte, das Spiel ging seinen "vorbestimmten Weg", wurde allerdings schwer getäuscht. Denn mit toller Moral kam der designierte Absteiger zurück, eine Minute später und ebenfalls durch einen Kopfballtreffer (Amadej). Und dann kam die 87 Minute: Zrankeon wurde nach einem Trikothalten im Strafraum vorzeitig in den Feierabend entlassen, den fälligen Elfmeter brachte Swistek im linken, unteren Eck gefahrlos unter. Ein wirklicher Achtungserfolg für das Team von Trainer Marc Depienne. Düdelingen fällt auf Grund dieser Niederlage auf Rang 3 zurück. Restprogramme F91: Racing (a, Coupe de Luxembourg), Jeunesse (a), Bettemburg (h)

Monnerich: Mondorf (h), Progrès (a)

Einen ebenso, zumindest in der Höhe, überraschenden Sieg gab es im Stade Jos Grün in Mondorf zu sehen. Zwar muss festgestellt werden, dass der Gast nie wirklich ins Spiel gekommen ist, dennoch hätte vorab sicher kaum jemand mit einem 4-0 gerechnet. Absolut verdient war es dann aber am Ende des Tages, da kommt keinerlei Zweifel auf. Den Torreigen eröffnete Abdelkadous bereits nach 11 Minuten; nach 39 Minuten durfte sich Far dann durch einen verwandelten Foulelfmeter in die Torschützenliste eintragen. Auch das 3-0, wiederum durch Abdelkadous, gelang noch in der ersten Hälfte (45+2). Dann wurde es etwas ruhiger, ehe sich Far 8 Minuten vor dem regulären Ende ein Herz nahm und nach einer Flanke von Khairane aus ungefähr 8 Metern einköpfte. Wir konstatieren: Ein guter Kick bei bestem Wetter. Restprogramme Mondorf: Monnerich (a), Jeunesse (h)

Hesperingen: Progrès (h), Petingen (a)