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BGL Ligue und Ehrenpromotion: die Spielpläne sind da!
Nordderby gleich am 1.Spieltag, Meister Bissen empfängt - Bezirkseinteilungen der 1. und 2.Division
In der höchsten Spielklasse trifft Meister Bissen zum Auftakt auf F91 und es kommt am 1.Spieltag gleich zum Nordderby. Neuling Walferdingen bekommt Besuch von Nachbar Hostert. In der Ehrenpromotion steht zu Beginn ein Derby zwischen Canach und Wormeldingen an, Fola trifft auf Nachbar Monnerich und Aufsteiger Beggen auf Stadtrivale City.