 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

BGL Ligue und Ehrenpromotion: die Spielpläne sind da!

Nordderby gleich am 1.Spieltag, Meister Bissen empfängt - Bezirkseinteilungen der 1. und 2.Division

von Paul Krier · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Ehrenpromotion

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In der höchsten Spielklasse trifft Meister Bissen zum Auftakt auf F91 und es kommt am 1.Spieltag gleich zum Nordderby. Neuling Walferdingen bekommt Besuch von Nachbar Hostert. In der Ehrenpromotion steht zu Beginn ein Derby zwischen Canach und Wormeldingen an, Fola trifft auf Nachbar Monnerich und Aufsteiger Beggen auf Stadtrivale City.

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Bezirkseinteilungen

1.Division

1.Bezirk

  • Steinsel (Abst.)
  • Schieren
  • Echternach
  • Norden
  • Lintgen
  • Useldingen
  • Diekirch
  • Mertzig
  • Medernach
  • Koerich
  • Hosingen
  • Erpeldingen (Aufst.)
  • Harlingen (Aufst.)
  • Folschette (Aufst.)
  • Christnach (Aufst.)

2.Bezirk

  • Schifflingen (Abst.)
  • Kehlen
  • CSG
  • Itzig
  • Mensdorf
  • Bartringen
  • Weiler
  • Sanem
  • Kopstal
  • Munsbach
  • Schengen
  • Merl
  • UMW
  • Red Black (Aufst.)
  • Moutfort (Aufst.)
  • Biwer (Aufst.)

2.Divison

1.Bezirk

  • Fels (Abst.)
  • Bastendorf (Abst.)
  • Wintger (Abst.)
  • Vianden
  • Ulflingen
  • BöWingen
  • Bourscheid
  • Redingen
  • Rambrouch
  • Ell
  • Heiderscheid
  • Reisdorf (Aufst.)
  • Wilwerwiltz (Aufst.)
  • Beckerich (Aufst.)

2.Bezirk

  • Äischdall (Abst.)
  • CSO (Abst.)
  • Sandweiler (Abst.)
  • Junglinster (Abst.)
  • USBC
  • Gasperich
  • Kayl
  • Lasauvage
  • Küntzig
  • Ehleringen
  • Schouweiler
  • Steinfort
  • Steinfort
  • Dalheim
  • Aspelt

Die Spielpläne und Bezirkseinteilungen werden in den kommenden Tagen in das FuPa-System eingepflegt.