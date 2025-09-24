BGL Ligue: Topspiele im Süden

Die Partie Hesperingen – Racing klingt mehr nach Spitzenspiel als es es tatsächlich ist. Zwei kriselnde Clubs – der FC Swift aus den bekannten Gründen und mit einer neuen Transfersperre belegt – sowie der Fusionsverein aus der Hauptstadt aufgrund einer immer noch sieglosen Serie in der neuen Saison werden bei Hesperinger Vorteilen aufeinandertreffen. Unser Tipp: Heimsieg.

Nach gutem Start musste Rodange zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Da passt es nicht sonderlich gut ins Bild, dass Gastgeber Mondorf vier Spiele in Serien gewinnen konnte und auf Tabellenplatz 4 steht. Der Trend spricht für den Club aus dem Südosten, weswegen unser Tipp lautet: Unentschieden.

Mit 16 von 18 möglichen Punkten thront F91 Düdelingen ganz oben in der Tabelle. Man sollte also über die besseren Karten gegen Aufsteiger Canach verfügen, der sich aber zu wehren weiß und ausgeruht in den Süden fährt, da im Pokal stark rotiert wurde. Wie uns Maurice Deville im Video-Interview nach jenem Spiel in Sandweiler verriet, hat man etwas vor: „Am Mittwoch gegen Düdelingen wollen wir auf jeden Fall angreifen“ so seine Worte. Dennoch lautet unser Tipp: Heimsieg.

Auch wenn die Tabelle es so hergibt, ist Jeunesse – Differdingen eher von den Namen her als vom aktuellen Klassement ein Spitzenspiel. Der Rekordmeister mühte sich nämlich am Sonntag im Pokal trotz Überlegenheit erst via Elfmeterschießen in die nächste Runde während Differdingen Ehleringen zwei Tage zuvor abschoss. Nur wenn die Schwankungen der Truppe von Trainer Breu zum Positiven ausschlagen, könnte etwas drin sein, realistisch scheint dies aber nicht. Unser Tipp: Auswärtssieg.

