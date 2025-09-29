BGL-Ligue Spieltag 8 - Bissen schlägt Strassen

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Das Topspiel

Das Spitzenspiel des achten Spieltages fand in Differdingen statt, wo der letztjährige Meister den aktuellen Tabellenführer aus Düdelingen empfing. 1025 zahlende Zuschauer sahen ein Spiel, das vom Gespann um Schiedsrichter Yann Ludovicy exzellent geleitet wurde, in der ersten Halbzeit wenige Höhepunkte bot, dafür aber nach dem Pausenpfiff merklich besser wurde. In Halbzeit zwei hatte der Heimverein mehr vom Spiel und kam auch zu den ersten Torchancen; allerdings dauerte es bis 52.Minute, ehe Abreu sich stark links durchsetzte, in den Strafraum eindrang, den gegnerischen Verteidiger "alt" aussehen und N'Guessan keinerlei Abwehrchance ließ. Zwölf Minuten später hatte Rotundo die große Chance zum Ausgleich, ließ diese aber ungenutzt und wie so oft im Fußball, wenn man seine eigenen Möglichkeiten auslässt, kommt der Gegner zum Zug:

El Idrissi in Minute 70 mit der vermeintlichen Vorentscheidung. Differdingen hatte in der Folge mehrere Möglichkeiten das Ergebnis zu erhöhen, tat dies nicht und diesmal rächte es sich "spiegelverkehrt" zu eben. Brusco wollte aus der Verteidigung heraus seinem eigenen Torhüter den Ball zurück spielen, Azevedo Magalhaes sprintete dazwischen und behielt allein vor Ventura die Übersicht. Allerdings waren da bereits 89 Minuten gespielt und kurz darauf wurden "nur" 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt. In dieser drehte sich der Zeiger einmal, als eine mustergültige Hereingabe im Strafraum Gomes Soares fand, der das Spielgerät per Kopf in die Maschen beförderte. Ein Lucky Punch für den F91, mit dem nach dem 0-2 wahrscheinlich kaum noch einer gerechnet hatte.

Die anderen Spiele

Ganze sieben Tore sahen die nicht ganz 1.000 offiziell gemeldeten Zuschauer zwischen Käerjeng und Niederkorn, in welcher Avdusinovic mit drei Treffern zum Matchwinner wurde. Ein sehr intensives und interessantes Match, in welchem Käerjengs Boutrif nach drei Minuten zudem noch einen Foulelfmeter verschoss. Trotz engagierter Leistung bleibt der heute gastgebene Verein mit 4 Punkten auf Platz 15, Niederkorn schiebt sich mit dem Sieg wieder oben heran. Gleich drei Spiele endeten mit dem knappsten aller Ergebnisse zu Gunsten der jeweiligen Heimvereine. Kanach behielt durch einen Treffer in der Nachspielzeit der ersten Häfte (Amofa-Diatuo) gegen Mondorf die Oberhand, resultierend aus einer gut gestaffelten Abwehr heraus, welche dem Gegner über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung liess.

Etwas Schwierigkeiten hatte Hesperingen in einem keinesfalls hochklassigen Spiel gegen Rodingen. Matchwinner war hier Savane, welcher kurz vor dem Halbzeitpfiff seinem Team mit einem Kopfball die drei Punkte sicherte. Ebenfalls mit 1-0 endete die Begegnung zwischen dem RFCUL und Rosport. Nachdem sich Saban gegen Jusic durchsetzte, konnte er in den Strafraum eindringen und mit einem Flachschuss ins lange Eck das Tor erzielen; Gästetorwart Bürger war hier ohne Chance (37).

Bissen kommt immer besser in Fahrt und schlug am Sonntag nun auch Strassen, ein Ergebnis was so nicht unbedingt zu erwarten war. Doch nach Spielende mussten die 280 Zuschauer eigentlich anerkennen, dass dieser Sieg vollkommen in Ordnung ging. Zweimal Abi Ramzi (28.', 42.'), sowie Ferber (50.') stellten auf 3-0 für den nun auf Platz acht stehenden Aufsteiger, ehe Alen Agovic in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer gelang. Die Escher Jeunesse setzte sich in Hostert ebenfalls mit 3-1 durch, profitierte hier aber von zwei individuellen Fehlern der Hausherren. Das letzte Spiel des Spieltages, zwischen Mamer und Petingen endete mit einem Gleichspiel; nach Toren von Jager (37.') und Arab (57.') stand es zum Schlusspfiff 1-1 Unentschieden.



Weiter geht es am Mittwoch, wenn der ausgefallene siebente Spieltag nachgeholt wird.