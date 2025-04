BGL Ligue - Spieltag 24 : Wiltz mit wichtigem Dreier gegen Monnerich

Differdingen mit einem 1-0 gegen Bettemburg. – Foto: paul@lsn.sarl

Im Spiel der Tabellennachbarn trafen Rosport und Hostert aufeinander. Es entwickelte sich einstweilen ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Fehlern und so gut wie keinen Chancen. In der 27. Minute köpfte Fernandes nach einer Ecke zur Führung ein. Irgendwie kam dieses Tor aus dem nichts, es deutete nichts auf einen Treffer beider Teams in dieser zerfahrenen Anfangsphase hin. Nur sechs Minuten später dann das nächste Ding: Leroux zog aus gut 25 Metern per Dropkick einfach mal ab.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Keine Chance für Bürger im Tor der Rosporter. Nach der Pause gelang Vogel in der 54. Minute der Anschlusstreffer für Rosport: Sein Schuss aus 16 Metern aus rechter Position traf sein Ziel, welches langes Eck hiess. Danach drückte das Heimteam auf den Ausgleich, Hostert verteidigte allerdings sehr überlegt und überstand tatsächlich die sehr hektische Schlussphase mit noch einmal fünf gelben Karten insgesamt auf beiden Seiten..

Differdingen mit dem 22 Sieg im 24 Spiel. Alles andere als NICHT beeindruckend, eine Wahnsinnsaison. Bereits in der 4. Minute nutzte Buch eine Abpraller des Bettemburger Keepers nach einer Hereingabe von Lempereur und verwandelte aus vier Metern zur frühen 1:0-Führung. In der Folge drängte Differdingen auf das zweite Tor, doch wer dachte das es auf Grund des frühen Tores zu einem hohen Ergebnis kommen sollte, sah sich getäuscht. Trani in der 17. und Buch in der 35. Minute hatten allerdings recht gute Chancen dazu. Die zweite Halbzeit verflachte dann komplett und Torchancen wurden zur Mangelware. Alles in allem ein "Arbeitssieg" für D03, von welchem sich Bettemburg (auf einem Relegationsplatz befindlich) seinerseits aber nichts kaufen kann. Den Meistersekt muss Differdingen übrigens noch im Kühlschrank belassen...

Im Stade Jos Philippart sicherte sich Rodingen am 24. Spieltag der BGL Ligue einen verdienten 2:0-Sieg gegen Jeunesse Esch. In der 60. Minute brachte Messuwe die Hausherren in Führung, als er nach einem präzisen Pass von Torres den Ball aus kurzer Distanz ins Netz beförderte. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 90. Minute +3, stellte Dzanic dann den Endstand her. Nach einem Zuspiel von Weishaupt verwandelte er den Ball mit einem Schuss vom Elfmeterpunkt. Für Rodeingen ein immens wichtiger Sieg, zumal Wiltz an diesem Spieltag ebenfalls drei Punkte einfahren konnte.

Wie soeben angesprochen konnte Wiltz sein Spiel gegen Monnerich siegreich bestreiten; dies war Tabellentechnisch auch notwendig, da man sonst - aufgrund des Dreiers von Rodingen - punktgleich mit diesen gewesen wäre. Nunmehr hat man weiter einen knappen Vorsprung von drei Punkten auf den ersten Relegationsplatz. Das Spiel begann verhalten, ohne nennenswerte Chancen in den ersten Minuten. In der 39. Minute fiel das erste Tor: Nach einem Schuss von Said - Alilovic konnte diesen parieren - verwandelte Gorny eiskalt im Nachschuss und brachte Wiltz in Führung. Direkt nach der Halbzeit, in der 47. Minute, gab es einen Elfmeter für Wiltz, nachdem Said gefoult wurde. Entgegen aller "Regeln" (Fünfer in das Phrasenschwein) trat der Gefoulte selber an und verwandelte sicher zum 2:0 in der 48. Minute. Monnerich versuchte, zurück ins Spiel zu finden, hatte jedoch Schwierigkeiten, klare Chancen zu kreieren. Wiltz verteidigte geschickt und sicherte sich den verdienten Sieg in einem insgesamt ereignisarmen Match.

Nichts zu holen für Hesperingen im Auswärtsspiel in der Hauptstadt, am Samstag zur besten Kaffeezeit. Der RFCUL sicherte sich dem Spielverlauf entsprechend völlig verdient den ganzen Einsatz und schickte seinen Gegener mit 3-1 auf die Heimreise. Dem bis dato Tabellendritten fehlte es an der nötigen Konsequenz vor dem Tor; da war der Racing einfach konsequenter. Zum Ende des Spieltages fällt Hesper sogar auf den fünften Platz zurück , zwei Punkte vor dem heutigen Gegner. Die Torfolge: 1-0 Mabella (16), 1-1 David (27), 2-1 Monge (57), 3-1 Mabella (96).

Im Duell zwischen Strassen und Petingen setzte sich die Heimmannschaft deutlich mit 4:0 durch. Bernardelli eröffnete das Torfestival in der 42. Minute und kurz vor der Halbzeit erhöhte Nogueira Albuquerque de Souza in der 45. Minute, nach einer perfekten Hereingabe von Goncalves Teixeira aus dem Strafraum heraus, auf 2:0. Nachdem in der 64. Minute Gästespieler Shala binnen einer Minute zweimal gelb bekam und vorzeitig duschen "durfte", verwandelte Nogueira Albuquerque de Souza zwei Minuten später einen Elfmeter souverän, nachdem ein Verteidiger ihn selbst im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Den Schlusspunkt setzte Azong in der 80. Minute, als er allein vor dem Tor und aus kurzer Distanz einnetzte. Eine überzeugende Leistung der Strassener welches am Ende des Tages mit dem vierten Tabellenplatz belohnt wurde. Petingen auf 8 im Mittelfeld der Liga, ohne wirkliche Ambitionen nach Unten oder Oben.

War es das für Fola? Zwar sind noch 18 Punkte bis zum Saisonende zu vergeben, allerdings beträgt der Rückstand auf einen Relegationsplatz immer noch 12 Punkte. Es würde einem Wunder gleichbedeutend sein, wenn die Aufholjagt noch gelinge. Die Gäste aus Niederkorn sichersten sich mit dem 2-0 Auswärtserfolg den dritten Tabellenrang, "Europa lässt vielleicht doch noch grüssen". Zweimal konnte sich Burban in die Scorerliste eintragen, in der 29. Minute per Volleyschuss und in der 76. Minute per Kopf nach einer von Duarte getretenen Ecke.