BGL Ligue Spieltag 12 - Bissen schlägt auch Mamer

Was am Wochenende los war

Der positive Lauf von Bissen hält weiter an, gegen den Mitaufsteiger Mamer gab es einen überzeugenden 4-1 Auswärtserfolg. Dabei gab es eine kuriose Szene, die zum Ehrentreffer der Hausherren führte: Im Bisser Strafraum gab es für eben dieses Team einen Freistoß, ein Spieler passt auf seinen Mitspieler, dieser stoppt den Ball mit der Hand um den Freistoß seinerseits auszuführen; der Ball war allerdings bereits frei und gespielt. Die Konsequenz hieß Strafstoß und Jager ließ sich nicht zweimal bitten. An der Niederlage seiner Mannschaft änderte es freilich nichts mehr und Bissen bleibt weiterhin auf einem starken vierten Platz, während Mamer nun das Tabellenende ziert. Wieder "in der Spur" ist Düdelingen, Hesperingen wurde klar und ungefährdet mit 3-1 auf den Heimweg geschickt. Während der F91 somit auch weiter einen Internationalen Startplatz inne hat, verschwindet Hesperingen nun vollends im "Niemandsland der Liga", muss nun allerdings auch aufpassen, nicht mit in den Strudel gerissen zu werden.

Aus diesem konnte sich Hostert an diesem Spieltag etwas befreien, liegt aber trotz des 2-1 Erfolges gegen Mondorf "nur" 2 Punkte vor dem ersten Barrageplatz. Diesen belegt Petingen, welches sich selbst 1-0 in Differdingen geschlagen geben musste. Das erste und einzige Tor in diesem Nachbarschaftsduell erzielte D'Anzico in der 17.Minute, was ihn somit zum Matchwinner machte. Ein verdienter Sieg, da die Hausherren quasi das gesamte Spiel dominierten; lediglich die mangelnde Chancenverwertung machte einen höheren Sieg an diesem Sonntag Nachmittag zunichte. Keinen Sieg gab es im "Kellerduell" zwischen dem Racing und Käerjeng, 1-1 hieß es zum Ende, eine Punkteteilung also, welche dem RFCUL im Momentum etwas mehr hilft, als seinem Gegner. Die Hausherren gingen dabei noch in Hälfte eins durch einen Strafstoß in Führung (Herrmann, 25), einen in der Endabrechnung möglicherweise doch noch wichtigen Punkt sicherte dann auf der Gegenseite Bayilu knapp 10 Minuten vor dem regulären Ende. Schlussendlich ein Remis, was auch sportlich so in Ordnung geht. Der Gast spielte überdies die letzten 30 Minuten in Unterzahl, Ewert erhielt von Schiedsrichter Müller die Ampelkarte gezeigt.

Ein Spektakel sahen die 140 zahlenden Zuschauer zwischen Kanach und Strassen. Nachdem die Gäste durch zwei Treffer von Nogueira Albuquerque De Souza (27+34) schon komfortabel führten, kam Kanach noch in Hälfte eins zum Anschluss durch Gomes (45+1). Keine acht Minuten nach Wiederanpfiff egalisierte Deville dann gar das Ergebnis und so ging es auch weit in die Nachspielzeit hinein. In dieser waren sieben Minuten gespielt, als Nogueira Albuquerque De Souza zum dritten mal hinlangte und aus 5 Metern vorbei an Roulez einschoss. Alles nach Plan also für Strassen? Mitnichten: Nach dem Anstoß warf Kanach Mann und Maus nach vorn und nur eine Minute später glichen Sie in Person von Gomes tatsächlich noch einmal aus; aus dem Gewühl am Fünf-Meterraum war er vor allen Anderen zur Stelle. Ein "irrer" Verlauf, aufgrund der guten zweiten Hälfte der Hausherren allerdings eine gerechte Punkteteilung. Zu erwähnen ist noch, dass der dreifache Torschütze für Strassen in der regulären Schlussminute, einen Strafstoss über den Querbalken setzte.

Mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich die Escher Jeunesse gegen Rosport durch. Dabei sah es lange nach einer gerechten Punkteteilung aus, ehe in der 70 Minute Elshan mit einem Volleyhammer von der Strafraumgrenze lang im rechten Eck verwandelte. Doch es wurde noch einmal spannend, bedingt auch durch die Ampelkarte gegen Diallo nur fünf Zeigerumdrehungen später. Doch obwohl der Gast noch drückte, konnte er daraus kein Kapital mehr schlagen, so dass die Jeunesse das 1-0 über die Zeit retten konnte. Im letzten Spiel des Spieltages trennten sich Rodingen und Niederkorn bereits am Freitagabend mit 0-0, ein wichtiger Punkt für Rodingen, ein doppelter Punktverlust für Niederkorn, die dadurch nun 4 Punkte Rückstand auf einen EC-Startplatz haben.

Edith; 18.15 Uhr: Natürlich wollen wir hier bei FuPa nicht das Traumtor von Ahmeti (Hostert) verschweigen, der beim zwischenzeitlichen 1-0 per Seitfallzieher aus ca. 12 Metern traf.

