BGL Ligue: Saisonauftakt am Samstag

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr

Aufgrund der Transfersperre vermutlich zu wenig Zeit in der Vorbereitung hatte Hesperingen, um sich richtig einspielen zu können. Gegner Petingen hat noch keinen neuen Cheftrainer und so ist bei beiden eine Einschätzung sehr schwer. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr

Nach dem schweren Stück Arbeit im Europapokal muss man sehen, ob der FC Una bei der als stark einzuschätzen US Mondorf seine beste Elf aufbieten. Auch die Frage nach dem Kräfteverschleiß gegen Dundee United stellt sich 72 Stunden später. Auf der anderen Seite verfügt Strassen bereits über Wettkampfpraxis. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr

Mit einem durchaus bemerkenswerten Aufgebot tritt Aufsteiger Käerjeng an der Escher „Grenz“ an. Der Eintritt ist frei und wird von einem Sponsor übernommen. Es ist noch schwer abschätzbar, wie Jeunesse einzuschätzen sein wird, Trainer Breu sprach von einer Wundertüte , deshalb lautet auch hier unser Tipp: Unentschieden.

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr

Im Prinzip sollte Differdingen gegen einen sicherlich motivierten Neuling Bissen Favorit sein. Es stellt sich aber der Frage der Prioritäten zwischen zwei wichtigen Europapokalspielen. Und der FC Atert hat einen durchaus bemerkenswerten Kader. Tritt der FCD in Bestbesetzung an, lautet unser Tipp: Heimsieg.

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr

Das Duell der Aufsteiger war in der Vorsaison in der Ehrenpromotion zweimal ein enges, mit einem Unentschieden sowie einem Sieg für Mamer. Bringen die Gäste die gleiche Effizienz wie in der Aufstiegssaison mit, dürften sie als leicht besser einzuschätzen sein. Unser Tipp: Auswärtssieg.