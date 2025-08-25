BGL Ligue: Rückblick auf den 4.Spieltag

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Durchaus etwas unerwartet - was aber keineswegs die Leistung in Frage stellen soll - grüsst die Victoria aus Rosport am vierten Spieltag von Platz 2. Gegen Niederkorn gab es einen 1-0 Auswärtssieg; der Torschütze für die Elf von Trainer Martin Forkel war vor 739 offiziell gemeldeten Zuschauern Kyereh, der in der 51 Minute das Runde in das Eckige beförderte. Einer super Saisonstart der Mann von der Sauer und man darf gespannt sein, wohin die Reise in dieser Saison noch geht. Düdelingen bleibt weiter verlustpunktfrei auf dem ersten Platz, dies untermauerte man mit einem knappen 2-1Auswärtsieg beim Aufsteiger aus Mamer. Nachdem Jager die Heimelf in Führung schoss, drehte Benkhedim mit zwei Treffern in Halbzeit 2 das Spiel. Auf dem dritten Platz befindet sich momentan der Swift aus Hesperingen. Gegen den zweiten Aufsteiger aus Käerjeng gab man sich keine Blösse und trat mit einem ungefährdeten 3-0 die Heimreise an. Auch Aufsteiger Nummer drei tritt etwas auf der Stelle; Bissen ziert momenatn den vorletzten Rang. Gegen Mondorf zog man zu Hause mit 2-0 den Kürzeren, Stoltz und Tinelli sorgten für den Dreier des Gastes. EC-Teilnehmer Strassen schiebt sich so langsam wieder oben heran. Das 3-0 gegen Petingen war vom Spielverlauf absolut ungefährdet , der Gast bekam nie wierklich Zugriff auf das Spiel. Nach dem schnellen Tor von Perez nach 2 Minuten dauerte es allerdings bis Minute 65, bis der naechste Treffer fiel. Den Schlusspunkt setzte Grym in der Vierten Minute der Nachspielzeit. Der RFCUL und die Escher Jeunesse trennten sich 1-1. Nachem Todorovic schon nach 3 Minuten die Führung für die Gästeelf besorgte, war es Stolz nur 6 Minuten später, welcher zumindest für einen Punkt für die Hausherren sorgte. Das Spiel am Samstag ging 2-1 für Hostert aus; Leroux und Fernandes sorgten für einen aktzeptablen Vorsprung, ehe Canachs Gomes mit dem Anschlusstreffer 5 Minuten vor Spielende noch für etwas Spannung sorgte.

Carlo Trierweiler, Co-Trainer von Hostert zu FuPa: "Es war ein Spiel gegen eine gut organisierte Mannschaft aus Canach. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen wobei wir mit unserer ersten grossen Möglichkeit das 1-0 durch Mathieu Leroux erzielen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann kontrolliert und das 2-0 mit einem schönen Tor von Diogo Fernandes vollendet. In der folgenden Zeit hätten wir das Spiel schon früher entscheiden müssen, aber leider haben wir zahlreiche Torchancen nicht genutzt. Canach hatte noch eine riesen Gelegenheit durch Maurice Deville, die unser Torwart aber super abwehrte.

Und dann kommt es wie so oft im Fussball doch noch zum 2-1 für Canach, durch einen Stellungsfehler von uns. Schlussendlich haben wir das Spiel dann aber verdient gewonnen."

Das Spiel Rodingen gegen Differdingen fand aufgrund des Europapokals nicht statt, so dass Differdingen bislang nur ein Spiel in der BGL Ligue bestritten hat.





