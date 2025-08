BGL Ligue: Rosport erster Tabellenführer!

👉 Fotogalerie 2

Was am Wochenende los war

Für Spektakel sorgten am Samstag F91 und Progrès im Eröffnungsspiel. Mit sieben Treffern die torreichste Partie, war Düdelingen nach 90 Minuten die etwas glücklichere Elf, da Niederkorn gleich drei Führungen nicht über die Runden bringen konnte. Während bei den kriselnden Clubs aus Hesperingen und Petingen keine Tore fielen setzten sich die favorisierten Strassen (in Mondorf) und Differdingen (gegen Bissen) knapp mit jeweils 1:0 durch. Überraschender erster Tabellenführer ist Rosport, das sich aufgrund einer hohen Effizienz mit 4:1 in Hostert durchsetzte. Mit seinen 33 Jahren tat sich Johannes Steinbach mit einem Tor und zwei Assists hervor.

Thomé (Hostert): „Rosport hat hochverdient gewonnen“

USH-Trainer Marc Thomé zur Niederlage seines Teams: „Wenn du durch einen solchen Fehler mit 0:1 in Rückstand gerätst, bist du nervös. Danach traf Rosport auch noch einmal den Pfosten. Wir waren drei oder viermal im eins gegen eins, schossen aber jedes Mal daneben. Da fehlte es an der Präzision. Nach dem 0:2 in der 2.Halbzeit war es sehr schwer, wieder zurückzukommen. Man muss sagen, dass Rosport nur vier oder fünf Torchancen hatte und vier davon reinmachte. Wir hatten ebenfalls in etwa genauso viele Gelegenheiten. Man sah, dass Rosport als Mannschaft auftrat. Sie gewannen die Zweikämpfe, haben uns den Schneid abgekauft und haben hochverdient gewonnen.“

Ben Vogel (Rosport): „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt getroffen“

Vor beinahe 1.400 Zuschauern bei freiem Eintritt, der von einem Sponsor übernommen wurde, zeigte Aufsteiger Käerjeng bei Jeunesse Esch gleich sein Leistungsvermögen, verpasste es aber, seine Führung auszubauen und kassierte schließlich ein sehenswertes Tor von Omosanya zum späten Ausgleich. Im Duell der Aufsteiger setzte sich ein solides Mamer mit 3:2 in Canach durch. Rodange zeigte seine Stärke gegen Racing und kam zu einem so im Vorfeld nicht unbedingt zu erwartenden Punktgewinn.