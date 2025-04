BGL Ligue - Laroche: Swift mit „normaler“ Mannschaft bei Racing

Auf Nachfrage hin bestätigte uns Swift-Präsident Fernand Laroche am frühen Donnerstagvormittag jedoch, dass eine „normale“ BGL-Ligue-Mannschaft zu einem normalen BGL-Ligue-Spiel antreten würde. Dies deutet auf eine Regelung hin, die endgültige Wahrheit wird man wohl aber erst am Samstag kurz vor dem Spielbeginn kennen.

Fast schon wie ein Damoklesschwert schwebt mit schöner Regelmäßigkeit Hesperingens zeitweise Zahlungsunfähigkeit über der BGL Ligue. Nachdem mittlerweile bestätigt wurde, dass der FC Swift erneut keine UEFA-Lizenz erhalten wird – man habe keine beantragt so Präsident Laroche Anfang der Woche gegenüber wort.lu – drohte die eigentliche 1.Mannschaft lequotidien.lu zufolge an diesem Wochenende beim vermeintlichen Topspiel bei Racing mit dem nächsten Streik, da zumindest Anfang der Woche noch Gehaltszahlungen ausgestanden haben sollen.

Für weit weniger Gespräch außerhalb des Platzes sorgen Leader Differdingen und Aufsteiger Bettemburg, die sich ebenfalls am Samstag gegenüber stehen werden. Wer in dieser Begegnung Favorit ist, dürfte außer Frage stehen. Spannender dürfte es zwischen Düdelingen und Mondorf werden. Betrachtet man die aktuelle Formtabelle, sind die Gäste vom Sonntag sogar etwas besser unterwegs als F91, insgesamt könnte sich aufgrund dessen eine offene Partie entwickeln. Niederkorn darf sich dagegen bei Fola nicht überraschen lassen, sollte aber in der Lage sein, sich zu behaupten. Nach zwei Niederlagen in Folge wird Strassen gegen Petingen versuchen, den Schalter umzulegen, was aber leichter gesagt als getan ist, da die Union Titus seit vier Spielen unbesiegt ist.

Ein Highlight im Abstiegskampf bestreiten Wiltz und Monnerich. Für beide ist ein Sieg Pflicht: der FCM würde im Falle eines Dreiers seine Restchancen auf das Erreichen der Relegation vermutlich wieder leicht erhöhen, Wiltz braucht bei nur einem Zähler Vorsprung jeden Punkt, um nicht zu riskieren, wieder in diese hineinzurutschen. Bei Rodange - Jeunesse geht es vor allem auch für die Gastgeber um Zählbares im Abstiegskampf. Die vergangenen Wochen lassen auf ein offenes Spiel schließen. Im unteren Tabellenmittelfeld stehen sich Rosport und Hostert zu einer weiteren Partie mit ungewissen Ausgang gegenüber, bei der ein eventueller Sieger einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen würde.