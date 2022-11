BGL Ligue: Jeunesse sichert sich die Escher Stadtmeisterschaft Rekordmeister siegt mit 3-1 bei Fola +++ Spitzenduo mit Mühe +++ Rosporter Wiederauferstehung

Monnerich kratzte an einer kleinen Überraschung gegen F91, nur um in der Nachspielzeit bitter bestraft zu werden. Der Aufsteiger nutzte einen Düdelinger Ballverlust nach einem Einwurf zum schönen 1-0 durch Bekhaled (19.‘) und war seinen Gäste ebenbürtig, nur um kurz vor der Pause doch noch den Ausgleich zu kassieren als Hadji sich durch ein technisches Kabinettstückchen den Ball selber auflegte, um ihn Volley zu versenken (1-1, 44.‘). Bei diesem Spielstand blieb es bis in die Schlussphase hinein, in welcher es dann turbulent werden sollte. Eine wunderbare Flanke von Agovic landete auf Magnos Kopf, der F91 erstmals in Führung bringen konnte (1-2, 82.‘). Die Freude währte aber nur kurz, denn Düdelingen verlor den Ball hinten an Alunni, dessen Flanke M’Barki fand, der Volley zu seinem elftem Saisontor abschließen konnte (2-2, 88.‘). Einen eigentlich verunglückten Ball nutzte der völlig ungedeckte Agovic in der Nachspielzeit dann aus kurzer Distanz zum insgesamt schmeichelhaften Düdelinger Sieg (2-3, 90.‘+4).

Vor allem in der ersten Halbzeit spielte Hesperingen gegen Aufsteiger Käerjeng mit dem Feuer. Delgados 1-0 per Kopf (28.') war zwar verdient, doch ein Doppelschlag der Gäste (1-1, 36.' Fostier & 1-2, 39.' Lopes) stellte das Resultat auf den Kopf. Schmeichelhaft war das 1-2 durchaus, doch von diesem Schock musste sich der Spitzenreiter erst erholen. Nach Wiederbeginn gelang dieser aber relativ schnell, als Philippe eine Kopfballablage von Stolz zum Ausgleich nutzen konnte (2-2, 52.'). Ein Eigentor von Etoundi (3-2, 66.') brachte den FC Swift dann zurück auf die Siegerstraße, Stolz' 4-2 ebnete diese dann endgültig (80.'), auch wenn Käerjeng in der Schlussphase noch zwei gute Gelegenheiten für sich verbuchen konnte.

Auch wenn die Tabellensituation es so nicht unbedingt wiedergibt, hatte die Partie zwsichen Mondorf und Rosport etwas von Abstiegskampf. Hektik, viele Karten (davon drei rote), zunächst kaum Torchancen und eine Heimelf die überraschend klar gegen einen FC Victoria unter die Räder geriet, dem am Ende fast alles gelang. Ein überragender Crowther, dem ein Hattrick gelang, ein starker Brandenburger, der mit einem Assist sowie einem direkt verwandelten Freistoß auf sich aufmerksam machte sowie Joker die stachen (Bechthold und Carratala-Jimenez) gepaart mit einer hohen Effizienz standen bei Rosports höchstem Saisonsieg zu Buche, der einem richtigen Befreiungsschlag gleichkam. Dabei war Mondorf vor allem in der ersten Halbzeit keineswegs schlecht, zollte der Unruhe Mitte des zweiten Abschnitts dann aber Tribut während die Gäste cooler blieben und sich so Vorteile verschafften.

Einen Konter nach Einwurf von Differdingen am Wiltzer Strafraum (!) nutzten die Gäste um früh durch Vaccaro in Führung gehen zu können (0-1, 3.‘). Die Gastgeber brauchten aber nicht allzu lange um sich von diesem Schock zu erholen und kamen in der 16.‘ durch Almeida zum Ausgleich, als Wiltz einen hohen Ball zu kurz klärte, der Differdinger Stürmer sich aus zwanzig Metern ein Herz nahm und das Leder zum 1-1 versenkte. Es blieb offen bei leichten Vorteil auf Seiten des FCD. Nicht nur in der intensiven zweiten Halbzeit hatte Schiedsrichter Rodrigues alle Hände voll zu tun (er verwarnte insgesamt neun Spieler), auf den Anstoßpunkt sollte er aber nur einmal zeigen: eine Flanke von links konnte Simoes zum Siegtreffer für Differdingen im Tor unterbringen (2-1, 74.‘).

Ein Fehler im Spielaufbau von Jeunesse nutzte Runser, um schnell Richtung Tor zu ziehen, legte in die Mitte, wo Jeunesse gegen Lahrach nicht richtig klären konnte und Jeridi so unbedrängt per Nachschuss das 1-0 erzielen in diesem Derby konnte (13.‘), dem lediglich knapp tausend Zuschauer beiwohnten. Nur zehn Minuten später wollte Camara einen hohen Ball eigentlich zurück auf seinen Keeper Da Costa köpfen, dieser war aber bereits weit aus seinem Tor gerückt und das Leder flog in hohem Bogen zum 1-1 ins Tor (23.‘). Noch vor der Pause gelang es dem Rekordmeister die Partie zu drehen. Der aufgerückte Kapitän Todorovic konnte eine Ecke von rechts am kurzen Pfosten relativ unbedrängt zum 1-2 ins Tor köpfen (38.‘). In der zweiten Hälfte sorgte der Kapitän höchstselbst für die Entscheidung, als er einen Konter von knapp innerhalb des Strafraums zum 1-3 abschloss (74.‘).

„Drei Gegentore nach drei Fehlern“

Fola-Sportdirektor Pascal Welter zum Derby: „Wir kamen gut ins Spiel, haben früh das 1-0 erzielt und hatten noch die eine oder andere gute Aktion, die aber nicht sauber zu Ende gespielt wurde. Nach 25 Minuten brachten wir Jeunesse durch einen Kommunikations- oder technischen Fehler mit dem Eigentor wieder ins Spiel. Anschließend war es eine ausgeglichene Begegnung, in der wir aber durch eine Standardsituation in Rückstand geraten, bei welcher jeder Spieler genau wusste, welche Zone er zu verteidigen hatte. Nach einer komplett unnötigen gelb-roten Karten waren wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr in der Lage, den Hebel umzulegen und haben so durch einen Ballverlust auf rund 25 Meter unseren dritten Gegentreffer kassiert. Drei Gegentore nach drei Fehlern kann man zusammenfassen...“