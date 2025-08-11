BGL Ligue: F91 jetzt schon Comeback-Könige?

Rückkehrer Yannis Dublin auf dem neuen Youtube-Kanal von Gastgeber Käerjeng: „(...) Es war gewusst, dass es gegen Düdelingen sehr schwierig werden würde, sie verfügen über eine gute Mannschaft, die lange zusammen ist. Sie spielen ein gutes System. Ich denke, dass wir es gut gemacht haben. Wir waren gut eingestellt und haben es gut umgesetzt. Am Ende waren es kleine Fehler, aus denen wir lernen werden. Wir machen jetzt weiter, es ist nichts passiert. Es war erst das zweite Spiel und es bleiben noch 28 zu spielen.“

Fast 100 Minuten dauerte, ebenfalls am Samstag, Niederkorns Heimspiel gegen Mondorf, in dem sich der FC Progrès seinen ersten Saisonsieg durch ein Tor von Peugnet behauptete. Glück hatte man kurz nach dem 1:0, als Mondorfs Kumbi an der Latte scheiterte. Die größte Überraschung des Spieltages gelang Canach, das sich nach einem frühen Platzverweis für Racing-Keeper Ruffier nach Notbremse gegen Deville (12.‘) mit 3:1 auf Verlorenkost durchsetzte. Mit drei Toren aus zwei Spielen hat sich die Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers schon gelohnt!

Für eine weitere kleinere Überraschung sorgte Hesperingen, das sich mit 4:2 gegen Strassen durchsetzte und ein erstes Zeichen setzte, dass man nicht zu früh abzuschreiben sein wird. Das Unheil des FC Una nahm nach einem dreifachen Wechsel Mitte der 2.Halbzeit seinen Lauf. Über 700 Zuschauer sahen Bissens torlose historische Heimpremiere in der BGL Ligue gegen Jeunesse, auch in Hostert fielen gegen Rodange keine Tore. Petingen holte beim 1:1 gegen Rosport seinen zweiten Punkt der noch jungen Saison.

