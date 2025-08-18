BGL Ligue: F91 hat es schon wieder getan!

(verlegt)

Was am Wochenende los war

Während Differdingens für den heutigen Montag angesetztes Spiel bei Racing aufgrund des Erreichens der Play Offs zur Conference League und dem damit verbundenen Reiseaufwand auf ein noch nicht festgelegtes Datum verlegt wurde, kam Hostert am Samstag in Petingen zu seinem ersten Saisonsieg, der aufgrund der 2.Halbzeit durchaus verdient war. Nach der Niederlage in Hesperingen konnte Strassen nur zum Teil Wiedergutmachung betreiben: einen Rosporter Doppelschlag Mitte der 2.Halbzeit ließ der FC Una in der Schlussphase selber zwei Treffer binnen weniger Minuten folgen, nachdem die Gastgeber kurz zuvor in Unterzahl geraten waren.

Nach dem Überraschungserfolg bei Racing kehrte Canach auf die heimische Anlage zurück, wo man erneut leer ausging. Dabei verlangte man Gast Rodange lange vieles ab, musste dessen Überlegenheit am Ende aber anerkennen. Canachs Mitaufsteiger Mamer sorgte an der Escher „Grenz“ für eine Überraschung und gewann durchaus verdient bei Jeunesse, dies durch einen Kopfballtreffer von Teles Santos. Düdelingen steht in dieser Saison für Spektakel und Stehauf-Qualitäten: gegen ein starkes Bissen, das seinem Kräfteaufwand gegen Ende der Partie Tribut zollte, konnte F91 im dritten Spiel in Serie einen Rückstand in einen Sieg verwandeln und verfügt nach drei Spieltagen sowohl über die beste Offensive als auch über die schwächste Defensive der Liga. Für einen frühen Aufreger sorgte ein Handspiel von F91-Torwart Latik außerhalb seines Strafraums, das nach 10 Minuten nur mit gelb geahndet wurde.

Nach zwei Niederlagen konnte Mondorf gegen Aufsteiger Käerjeng seinen ersten Saisonsieg feiern. Erst nach einer Ampelkarte für Gästespieler Ubaldini schlugen die Badestädter Mitte der 2.Halbzeit zweimal zu. 75 Minuten lang konnte Hesperingen Niederkorn Paroli bieten und kam von einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand zurück. In der Schlussviertelstunde schlug der FC Progrès dann gleich dreimal zu und sicherte sich den zweiten Sieg in Serie und ist somit definitiv in der neuen Saison angekommen.

