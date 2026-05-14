BGL Ligue: ein Hauch von Barrage-Spiel in Rodange

Mamer tritt zu einem wichtigem Spiel in Rodange an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Hostert braucht gegen Racing formell noch einen Punkt, um einen möglichen Abstieg auch mathematisch definitiv abzuwenden. Mit zwei Siegen im Rücken gegenüber zwei Niederlagen in Serie bei seinen Gästen sollte dies für die Truppe von Trainer Martino gegen seinen Ex-Club drin sein. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

Rodange bleibt keine Zeit zum Luftholen. Nach dem Pokalspiel in Differdingen am Mittwoch steht am Sonntag ein im Prinzip viel wichtigeres Spiel an. Der Tabellenletzte empfängt nämlich den nur 3 Punkte besser dastehenden Viertletzten Mamer, der zuletzt die etwas bessere Bilanz vorzuweisen hat. Es deutet sich ein heißer Tanz an. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach FC Atert Bissen Bissen 16:00 PUSH

Ein Duell zweier ungleicher Aufsteiger bestreiten Canach und Bissen. Die Hausherren sind noch nicht gerettet und der FC Atert kann tatsächlich noch Meister werden. Auch wenn der FC Jeunesse das ein oder andere Mal unter Wert geschlagen wurde, sprechen die reguläre Tabelle als auch die Formtabelle Bände zugunsten der Gäste. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 live PUSH

Meister Differdingen hat seine Titelverteidigung noch nicht eingetütet. Gegner und Südwest-Nachbar Käerjeng hat sich in der Rückrunde prächtig entwickelt und hat den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft, wodurch man am Sonntag frei aufspielen und damit Differdingen gefährlich werden kann. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC UNA Strassen Strassen 16:00 PUSH

Sechs-Punkte-Spiel am vorletzten Spieltag in Düdelingen: F91 ist gegen seine 2 Punkte besser platzierten Gäste aus Strassen zum Siegen verdammt, möchte man in der kommenden Saison im internationalen Wettbewerb dabei sein. Die Ergebnisse aus der jüngeren Vergangenheit lassen aber nach zwei Düdelinger Niederlagen in Folge gegen zwei Abstiegskandidaten auf Vorteile für den FC UNA schließen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf Union Titus Petingen Titus 16:00 PUSH

Wird Petingen zum Stolperstein Richtung Europa? F91 musste diese Erfahrung zuletzt machen und jetzt reist die Union Titus nach Mondorf, das ebenfalls noch auf einen internationalen Startplatz hofft. Nach einer sehr schwierigen Saison hat Petingen in seinen letzten sechs Partien lediglich zwei Gegentreffer kassiert. Womit klar sein dürfte, wie schwer die UTP für Mondorf zu knacken sein wird. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC Victoria Rosport Rosport 16:00 PUSH

Hesperingen steckt tief im Abstiegssumpf und hat fünfmal in Folge nicht gewinnen können. Am Sonntag gastiert Rosport auf dem „Holleschbierg“, für das es in der Liga um nichts mehr geht. Geschenke wird der FC Victoria aber keine verteilen, die Hausherren sind vor allem mit Blick auf das direkte Duell zweier Kellerkonkurrenten (s.o.) auf einen Dreier angewiesen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 17.05.2026, 18:30 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse FC Progrès Niederkorn Progrès 18:30 live PUSH