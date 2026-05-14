 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

BGL Ligue: ein Hauch von Barrage-Spiel in Rodange

Wegweisendes F91 – Strassen, Leader Differdingen gegen Käerjeng gefordert

von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Mamer tritt zu einem wichtigem Spiel in Rodange an
Mamer tritt zu einem wichtigem Spiel in Rodange an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Am Sonntag

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
16:00

Hostert braucht gegen Racing formell noch einen Punkt, um einen möglichen Abstieg auch mathematisch definitiv abzuwenden. Mit zwei Siegen im Rücken gegenüber zwei Niederlagen in Serie bei seinen Gästen sollte dies für die Truppe von Trainer Martino gegen seinen Ex-Club drin sein. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
16:00

Rodange bleibt keine Zeit zum Luftholen. Nach dem Pokalspiel in Differdingen am Mittwoch steht am Sonntag ein im Prinzip viel wichtigeres Spiel an. Der Tabellenletzte empfängt nämlich den nur 3 Punkte besser dastehenden Viertletzten Mamer, der zuletzt die etwas bessere Bilanz vorzuweisen hat. Es deutet sich ein heißer Tanz an. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
16:00

Ein Duell zweier ungleicher Aufsteiger bestreiten Canach und Bissen. Die Hausherren sind noch nicht gerettet und der FC Atert kann tatsächlich noch Meister werden. Auch wenn der FC Jeunesse das ein oder andere Mal unter Wert geschlagen wurde, sprechen die reguläre Tabelle als auch die Formtabelle Bände zugunsten der Gäste. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00live

Meister Differdingen hat seine Titelverteidigung noch nicht eingetütet. Gegner und Südwest-Nachbar Käerjeng hat sich in der Rückrunde prächtig entwickelt und hat den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft, wodurch man am Sonntag frei aufspielen und damit Differdingen gefährlich werden kann. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
16:00

Sechs-Punkte-Spiel am vorletzten Spieltag in Düdelingen: F91 ist gegen seine 2 Punkte besser platzierten Gäste aus Strassen zum Siegen verdammt, möchte man in der kommenden Saison im internationalen Wettbewerb dabei sein. Die Ergebnisse aus der jüngeren Vergangenheit lassen aber nach zwei Düdelinger Niederlagen in Folge gegen zwei Abstiegskandidaten auf Vorteile für den FC UNA schließen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
16:00

Wird Petingen zum Stolperstein Richtung Europa? F91 musste diese Erfahrung zuletzt machen und jetzt reist die Union Titus nach Mondorf, das ebenfalls noch auf einen internationalen Startplatz hofft. Nach einer sehr schwierigen Saison hat Petingen in seinen letzten sechs Partien lediglich zwei Gegentreffer kassiert. Womit klar sein dürfte, wie schwer die UTP für Mondorf zu knacken sein wird. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:00

Hesperingen steckt tief im Abstiegssumpf und hat fünfmal in Folge nicht gewinnen können. Am Sonntag gastiert Rosport auf dem „Holleschbierg“, für das es in der Liga um nichts mehr geht. Geschenke wird der FC Victoria aber keine verteilen, die Hausherren sind vor allem mit Blick auf das direkte Duell zweier Kellerkonkurrenten (s.o.) auf einen Dreier angewiesen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 17.05.2026, 18:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
18:30live

Um die Ehre und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte spielen Jeunesse Esch und Progrès Niederkorn am Sonntag ab 18:30 Uhr. Immerhin können sich die Zuschauer über freien Eintritt freuen, da ein Sponsor diesen übernimmt. Da es für beide in der Liga um nichts mehr geht und die Bilanz der vergangenen Begegnungen ähnlich ist, gehen wir von einem offenen Spiel zwischen den zwei Traditionsvereinen aus. Unser Tipp: Unentschieden.

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