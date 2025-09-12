BGL Ligue: die Highlights finden am Samstag im Südwesten statt

Am Samstag um 17 Uhr treffen eine Woche nach dem an gleicher Stelle ausgetragenen Jugend-Cup die beiden Schlusslichter der Tabelle in einem Nachbarduell am „Käerjenger Dribbel“ aufeinander. Noch ohne Sieg für beide deutet sich ein offenes Duell an. Ob am Ende einer der beiden Kontrahenten endlich den ersten Dreier holen kann? Unser Tipp: Unentschieden.

Trotz noch zwei ausstehenden Nachholspielen steht Differdingen am Sonntag vor seinem Gastspiel in Hostert auf Rang 4 der Tabelle, dies mit einer makellosen Bilanz. Doch das letzte Ligaspiel in Mamer zeigte, dass der FCD u.U. auch wackeln kann. Dennoch sollte es reichen, um beim gut in die Saison gekommenen Hostert zu bestehen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Groundhopper aufgepasst: zwei Stunden später findet im benachbarten „Stade Municipal“ von Oberkorn das Spitzenspiel zwischen Niederkorn (6.) und Strassen (3.) statt. Mit jeweils drei Siegen aus fünf Spielen orientieren sich beide in die Tabellenregion, in der man sie vor Saisonbeginn erwarten konnte. Auch wenn der FC Una auf dem Papier als etwas stärker einzuschätzen sein dürfte, kann man dennoch von einer engen Kiste ausgehen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 PUSH

Mit erst einem Sieg empfängt Aufsteiger Canach Rekordmeister Jeunesse, das vor der Länderspielpause wie losgelöst Rodange mit 4:0 abfertigte. Behält der Verein von der Escher „Grenz“ diesen Elan bei, ist auch in Canach ein Sieg drin, wenngleich beide Teams vom Aufgebot her in etwa gleichstark eingeschätzt werden können. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC Rodange 91 Rodange 16:00 PUSH

Erstmals in der Spielzeit 25/26 gelang es Düdelingen gegen Racing nicht, einen Rückstand in einen Sieg zu drehen. Jetzt kommt Rodange ins „Stade Jos Nosbaum“, das wie zuvor erwähnt bei Jeunesse einen herben Rückschlag erlebte. F91 sollte favorisiert sein, darf sine bislang insgesamt gut aufspielenden Gäste aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing US Mondorf Mondorf 16:00 PUSH

Im Gegensatz zu seinen Gästen aus Mondorf läuft es zumindest ergebnistechnisch bei Racing noch nicht nach Plan. Drei Punkte aus ebenso vielen Spielen bei noch keinem Sieg sind die magere Ausbeute der Hauptstädter, bei denen aber viel mehr Potenzial im Kader steckt. Aus diesem Grund sollten die Badestädter ihre Gastgeber auch nicht unterschätzen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Swift Hesperingen Hesperingen 16:00 PUSH

Aufsteiger Mamer (10., 6 Punkte) und Hesperingen (7., 7) stehen sich zu einem Duell im Tabellenmittelfeld gegenüber. Dass die Gastgeber kein Kanonenfutter sind, haben sie bereits unter Beweis gestellt, zudem wird es für jeden Gegner, der ins „Stade François Trausch“ kommt, eine Umstellung aufgrund des neuen Kunstrasens. Beim FC Swift kannte man bislang Licht und Schatten. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Victoria Rosport Rosport 16:00 live PUSH

Zwar konnte Bissen vor der Länderspielpause seinen allerersten Sieg in der BGL Ligue überhaupt erringen, doch vor einem Rückschlag gegen ein überraschend starkes Rosport, das über die drittbeste Offensive verfügt, ist man nicht gefeit. Unser Tipp: Auswärtssieg.

