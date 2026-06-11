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Elf der Woche
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BGL Ligue: die FuPa-Elf des Jahres!
Meister Bissen am stärksten vertreten, Differdingen, Strassen und Rosport doppelt dabei
von Paul Krier · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser
Meister Bissen ist gleich dreimal in der Elf der Jahres vertreten – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)