 2026-06-09T05:59:15.975Z

Elf der Woche

BGL Ligue: die FuPa-Elf des Jahres!

Meister Bissen am stärksten vertreten, Differdingen, Strassen und Rosport doppelt dabei

von Paul Krier · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser
Meister Bissen ist gleich dreimal in der Elf der Jahres vertreten
Meister Bissen ist gleich dreimal in der Elf der Jahres vertreten – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Ehrenpromotion
BGL Ligue
Bissen
Canach

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube