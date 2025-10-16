BGL Ligue: Derby in Petingen und der Hauptstadt, Topspiel in Oberkorn

Dass Racing – Strassen kein Spitzenspiel ist, liegt am bisher ernüchternden Saisonverlauf der Hauptstädter, die auf dem drittletzten Tabellenplatz ihrem Leistungsvermögen auch vor dem 10.Spieltag noch weit hinterherhinken. Natürlich darf der FC Una seine Gastgeber nicht unterschätzen, doch mit Blick auf die Formtabelle wird man auf Verlorenkost Favorit sein. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr US Hostert Hostert F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH

Düdelingen fehlte es zuletzt an Ergebniskonstanz. Da seine Gastgeber aus Hostert aber nur einen Zähler aus den vergangenen fünf Spielen holten, wird F91 im Grünewald über eine gute Ausgangslage verfügen, um seinen Spitzenplatz verteidigen zu können. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse US Mondorf Mondorf 16:00 PUSH

👉 Tickets für dieses Spiel online auf ticketplaz.lu kaufen (Anzeige) Jeunesse Esch hat in der laufenden Spielzeit mit den Tücken zu kämpfen, die junge Teams oft haben: Leistungsschwankungen und damit einhergehend ein Auf und Ab bei den Ergebnissen. Mondorfs Motor geriet zuletzt aber auch leicht ins Stottern. Bekommt Jeunesse seine Probleme im Abschluss in den Griff, kann gegen den Tabellensechsten etwas drin sein. Unser Tipp: Unentschieden. Jeunesse plant ein Museum Am Dienstag stellte der Rekordmeister seine Vision eines eigenen Vereinsmuseums vor. Dabei handelt es sich um ein kollaboratives Projekt, in dem man zusammen mit Fans, Spielern, Trainern und Verantwortlichen in den kommenden Monaten und Jahren alles Wissenswerte zur Geschichte des Traditionsvereins sammeln möchte. Das Ziel davon ist, in den nächsten Jahren ein Museum am Jeunesse-Stadion einweihen zu können. Interessenten können sich auf historesch.lu/jeunesse informieren und bei der verantwortlichen Arbeitsgruppe melden.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Swift Hesperingen Hesperingen 16:00 PUSH

Differdingen hat noch zwei Nachholspiele zu bestreiten und ist bereits wieder Dritter. Zuhause empfängt man Hesperingen (5.) zum Topspiel, welches keinesfalls leicht werden wird. Zuletzt wusste der amtierende Meister nicht vollends zu überzeugen, gewann oft erst spät oder ließ sich am Ende einen möglichen Erfolg noch nehmen. Da der FC Swift außersportlichen Problemen trotzt, kann man offensichtlich befreit aufspielen und wird in Oberkorn nicht chancenlos sein. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach FC Victoria Rosport Rosport 16:00 PUSH

Canachs positiver Trend wurde vor der Länderspielpause gestoppt, doch die Bilanz der vergangenen Wochen ist besser als die von Gegner Rosport. Da der Kader auch in der Breite größer als der des FC Victoria ist, könnte für den FC Jeunesse sprechen, wenn da nicht die neue Offensivstärke von Rosport wäre. In einem insgesamt offenen Spiel sehen wir aber Vorteile bei Canach, weshalb unser Tipp lautet: Heimsieg.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus FC Rodange 91 Rodange 16:00 PUSH

Die Trends der beiden Gemeindenachbarn Petingen und Rodange verliefen zuletzt ähnlich. Rodange kam gut in die Saison, fiel danach aber in ein Loch, aus dem man sich erst am vergangenen Spieltag befreien konnte. Gerade rechtzeitig vor dem Derby gelang Gastgeber Petingen der langersehnte erste Saisonsieg, so dass man am Sonntag von einem Duell auf Messers Schneide ausgehen kann. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Progrès Niederkorn Progrès 16:00 PUSH

Mamer musste sich in den letzten Spielen mit der Realität der BGL Ligue abfinden und wartet seit dem 17.August auf einen Sieg. Progrès Niederkorn kommt also eigentlich zur Unzeit, da die Mannschaft von Trainer Reydel sich bis auf Rang 4 vorgearbeitet hat und den eigenen Ansprüchen damit gerecht wird. Rein sportlich sollten die Gäste auf dem Mamer Kunstrasen favorisiert sein. Unser Tipp: Auswärtssieg. CLAS bestätigt nachträglichen Niederkorner Lizenzentzug Wie aus dem BIO dieser Woche hervorgeht, hat das oberste luxemburgische Sportgericht, die „Commission Luxembourgeoise de l’Arbitrage pour le Sport“ (CLAS), eine Klage des FC Progrès Niederkorn gegen den nachträglichen Entzug der UEFA-Lizenz 2024/2025 abgewiesen. Daraufhin habe die FLF laut wort.lu die UEFA über das Urteil der CLAS in Kenntnis gesetzt.

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 live PUSH