Fola (hier ein Archivbild von Mitte März) steht vor dem bitteren Gang in die Zweitklassigkeit; wenn kein "Wunder" mehr geschieht... – Foto: Emmanuel Perez

BGL Ligue, der 26.Spieltag: Strassen springt auf Zwei Monnerich und Fola kaum noch zu retten

Keine Chance liess Meister Differdingen seinem Gast aus Hostert. Nicht einmal eine Zeigerumdrehung dauerte das Spiel an, als Varela bereits aus kürzester Distanz zum 1-0 einschieben konnte. Mit "der Zunge schnalzen" liess dann knapp 20 Minuten später D'Anzico die etwas mehr als 700 Zuschauer, als er mit einem Schuss aus gut 25 Metern direkt im Winkel traf. Ein Sahnetor...

In Halbzeit 2 kamen dann beide Teams zu weiteren Chancen, doch erst 15 Minuten vor dem regulären Ende durfte erneut gejubelt werden (sofern man es mit dem Heimteam hielt): nach einer Ecke war Quintiliano Borges Da Silva aus zirka 10 Metern mit dem Kopf erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte dann El Idrissi nach 86 gespielten Minuten, ebenfalls aus kurzer Distanz. Eine klare Niederlage für den Gast; mit 12 Punkten Vorsprung und nur noch 4 zu absolvierenden Spielen, ist Hostert allerdings sowieso als gerettet anzusehen.

Torlos endete das Spiel Rodingen gegen Rosport. Trotzdem war es ein 0-0 der besseren Sorte, in dem der Gastgeber die etwas klareren Chancen hatte. Aber ein gut aufgelegter Bürger im Tor der Rosporter, sowie die Latte in der Nachspielzeit, verhinderten den dreifachen Punktgewinn für das Heimteam. Somit hält Rosport seinen heutigen Gegner auf Distanz, während dieser sich nunmehr mit 3 Punkten Rückstand auf Wiltz, weiterhin auf einem Relegationsplatz befindet.

>> Fotogalerie



Denn in einem spannenden Duell zwischen Wiltz und Bettemburg setzte sich die Heimelf mit 3:2 durch, was die eben angesprochenen drei Punkte Vorsprung bedeuten. Die Gäste starteten stark: Bonet erzielte bereits in der 3. Minute das 0:1, gefolgt von Paris, der in der 25. Minute auf 0:2 erhöhte. Doch Wiltz antwortete prompt: Romeyns verkürzte noch in Halbzeit eins, in der 32. Minute. Im zweiten Durchgang drehte Wiltz dann auf auf: Saidi glich in der 66. Minute aus, bevor Rodrigues Da Costa in der sprichwörtlich letzten Minute das entscheidende 3:2 erzielte (90+3). Ein wahrlich packendes Spiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb! Für Bettembourg wird es somit höchstwahrscheinlich ein Extraspiel geben, denn alles deutet auf die Relegation zum Saisonende hin.





Der RFCUL hat weiter die internationalen Startplätze im Visier und erledigte seine Aufgabe gegen Jeunesse Esch erfolgreich. Während es in der ersten Hälfte wenige Chancen zu "bestaunen" gab, nahm sich 2 Minuten nach Wiederanpfiff Mabella ein Herz und versenkte einen Freistoss aus gut 18 Metern direkt. In der 79. Minute verwandelte Mabella dann noch einen Elfmeter zum 2:0; Todorovic spielte vorab den Ball unerlaubt mit der Hand, was zusätzlich noch eine Rote Karte nach sich zog. Neun Punkte Vorsprung dürften für den heutigen Gegner aber auch zum Klassenerhalt reichen, so dass die Saison in Ruhe und Unaufgreregt zu Ende gespielt werden kann.





Freude und Leid trennten hier die Mannschaften; wenn man das denn so überhaupt sagen darf. Während Strassen durch das 5-0 nun auf den zweiten Platz springt, bleibt Monnerich auf dem letzten Tabellenplatz und hat weiter 10 Punkte Rückstand auf die Relegation. Ist der Klassenerhalt daher nur noch theoretischer Natur oder geschieht noch ein Wunder? Sicher, es sind noch 12 Punkte zu erringen und es ist erst vorbei wenn rechnerisch nichts mehr geht; allerdings ist auch zu bedenken, dass Monnerich bislang lediglich 9 Punkte erspielen konnte. Für Strassen hingegen gilt nun, den Europacup nicht mehr aus den Händen zu geben. Die Tore: 1-0, 3-0 Nogueira Albuquerque De Souza (41+69), 2-0, 4-0 Hadji (50+80), 5-0 Perez (90).





Im Stade Emile Mayrisch trafen am Sonntag Fola Esch und Hesperingen aufeinander. Vor 150 Zuschauern brachte Stolz die Gäste in der 36. Minute mit einem Schuss ins lange Eck, nach einer Vorlage von Correia, in Führung. Cikotic erhöhte in der 68. Minute auf 0:2, nachdem diesmal der vorherige Torschütze ihn perfekt bedient hatte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Stolz selbst in der 76. Minute, als er nach einem Pass von Bouazzati zum 0:3 traf. Hesperingen erledigte seine Aufgabe somit "erwartungsgemäss", für Fola gilt zum Thema Klassenerhalt eigentlich im Prinzip das selbe, was eben zu Monnerich geschrieben wurde. Mit bislang 10 Punkte hat man immerhin auch noch 9 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.





Im Stade Jos Nosbaum trennten sich Düdelingen und Petingen mit einem 1:1-Unentschieden. Durch diesen "Punktverlust" aus Düdelinger Sicht, büsste man nun Platz 2 an Strassen ein. Ein um sechs Tore besseres Torverhältnis trennt dabei beide Teams. Zurück zum Spiel, in dem es lange nach einem 0-0 ausgesehen hatte. Erst in der 82. Minute brachte Muratovic die Gäste in Führung, als sein Schuss aus 10 Metern neben dem linken Pfosten einschlug. Doch Düdelingen gab "natürlich" nicht auf: In der 86. Minute erzielte Hadji aus knapp 3 Metern den Ausgleich. Während für das Heimteam die Saison weiter spannend bleibt, kann Petingen nun eigentlich schon die nächste Spielzeit im Oberhaus einplanen.