BGL Ligue - Der 18. Spieltag

Bettemburg und Petingen trafen am 18.Spieltag aufeinander - mit dem besseren Ende für den Gast. – Foto: Albert Krier

Bei schönem Sonntagswetter trafen der FC Monnerich und die US Hostert in einem letztendlich guten BGL Ligue-Spiel aufeinander. Der FC Monnerich startete stark: In der 10. Minute erzielte Swistek nach Vorarbeit von Danhach das 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Danhach selbst auf 2:0 (37.), nachdem Touré ihn mustergültig bediente. Doch nur fünf Minuten später sorgte Touré unfreiwillig für den Anschlusstreffer der Gäste, als er ein Eigentor zum 2:1 Halbzeitstand beisteuerte (42.).

Nach der Pause drehte Hostert dann allerdings auf: Alverdi glich in der 60. Minute per Kopf zum 2:2 aus; Letievan leistete mit einer Flanke von der linken Seite die Vorarbeit. In der 74. Minute wurde das Spiel dann komplett gedreht; Tibor brachte die Gäste mit 3:2 in Führung, sein Lupfer über den Keeper fand den Weg in`s Tor. Nur drei Minuten später setzte Fernandes dann den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:2 (77.) – dies nachdem er eine Minute zuvor den Ball nicht im leeren Tor unterbringen konnte.

Ein gerade in der Schlussphase sehr spannendes Spiel lieferten sich die Jeunesse und Hesperingen. Es war die 87.Minute als Borger eine Ecke Richtung zweiten Pfosten verlängerte, wo Garos goldrichtig stand und zum 3-2 für Esch einnickte. Doch ebenfalls eine Ecke, nur zwei Minuten später, sorgte dann für den Ausgleich; Gboho sicherte nach Vorarbeit von Morren seinem Team einen Punkt. Für Hesperingen bedeutet das den dritten Platz, während die Jeunesse momentan den Achten belegt. Die weiteren Tore: 0-1 Correia (7), 1-1 Soares (8), 2-1 Jungling (20), 2-2 David (43).

Im Stade Municipal in Bettemburg kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem heimischen SC und Union Titus Petingen. In der ersten Halbzeit wurde weitestgehend Magerkost geboten, was sich aber in den zweiten 45 Minuten ändern sollte. In der 55. Minute brachte Mendes Da Silva die Hausherren mit einem präzisen Schuss in die linke Ecke in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: In der 63. Minute traf Kamavuaka per Kopf nach einer Flanke von Muratovic zum 1:1. Dann kam Farbe ins Spiel und Schiedsrichter da Costa schickte zum ersten mal einen Teilnehmer vorzeitig zum Duschen (Djetou, Bettemburg, gelb/rot, Minute 64). Nur sechs Minuten später sorgte Ferreira Figueiredo mit einem Schuss ins lange Eck für das nächste Tor (Petingen). Den Schlusspunkt setzte Faulds in der 81. Minute, der nach einer feinen Kombination mit Ruben Goncalves Mateus zum 3:1 vollstreckte. In der 82 Minute war der Heimverein dann noch zu Neunt, Dos Santos Gomes musste mit glatt Rot den Ort des Geschehens verlassen. Und auch Trainer Baudry erwischte es dann noch mit einer Ampelkarte, da er anscheinend mit der kurz zuvor ausgesprochenen Roten Karte nicht einverstanden war.

In der Partie zwischen FC Victoria Rosport und FC Progrès Niederkorn endete es torlos 0:0. Allerdings war es ein 0-0 der besseren Sorte, denn beide Teams versteckten sich nicht und versuchten jeweils die 3 Punkte zu sichern. Zwar war offensiv der Gast etwas stärker anzusehen, allerdings stand die Rosporter Abwehr sehr sicher, so dass der Progres kein Mittel fand, die leichte (spielerische) Ueberlegenheit in ein Tor umzumünzen.

Im heimischen Stade Municipal Oberkorn dominierte der FC Differdingen 03 die Partie gegen US Mondorf und gewann souverän mit 3:0. In der 27. Minute eröffnete Franzoni das "Torfestival" im zweiten Anlauf, nachdem sein erster Versuch im Strafraum noch geblockt wurde. Kurz nach der Halbzeit, in der 46. Minute, erhöhte Mendy auf 2:0, nachdem er eine Flanke von Bedouret verwertete. Mendy setzte dann noch in der 58. Minute mit einem Elfmeter den Schlusspunkt. Das 3-0 bedeutet einen verdienten Sieg für den Tabellenleader, der weiter der nächsten Meisterschaft entgegensteuert.

Ebenfalls am Sonntag trafen der FC Rodange 91 und F91 Düdelingen aufeinander. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste aus Düdelingen. Rodange startete stark und ging in der 22. Minute durch Atieda in Führung. Nach einem Dribbling von Amdouni, der zwei Gegenspieler ausspielte, bediente er den erwähnten Atieda, der unhaltbar abschloss. Doch Düdelingen antwortete prompt: Hadji glich in der 36. Minute aus, nachdem Rodange in der Defensive nicht aufmerksam genug war. In der zweiten Halbzeit übernahm Düdelingen dann das Kommando. Hadji erzielte in der 62. Minute das 2:1 , nachdem ihn ein Feistoss von Bojic am zweiten Pfosten erreichte. Nur zwei Minuten später vollendete Hadji seinen Hattrick und stellte auf 3:1. Trotz durchaus vorhandener Bemühungen von Rodange, blieb es beim verdienten Sieg für Düdelingen.

Im Duell zwischen FC Wiltz 71 und CS Fola Esch setzte sich die Heim-Mannschaft klar mit 4:1 durch. Romeyns eröffnete in der 42. Minute nach einer präzisen Flanke von Nawfel Saidi den "Torreigen." Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Hemkemeier auf 2:0, erneut vorbereitet von Saidi. Hemkemeier schnürte in der 67. Minute seinen Doppelpack und machte das 3:0; allein vor dem Torwart versenkte er das Spielgerät überlegt im kurzen Eck. Romeyns war es, der den letzten Treffer für seine Farben erzielte, ehe die Fola per Elfmeter durch Kaliki noch zum Ehrentreffer kommen konnten (89). Wichtige drei Punkte für Wiltz, die nun bereits 7 Punkte vor dem ersten Relegationsplatz liegen, für Gegner Fola allerdings wird die Luft immer dünner.