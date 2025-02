BGL Ligue: das Rennen um Europa wird zusehends enger

Nach Wiederbeginn versuchten die Gäste ein anderes Gesicht zu zeigen. Vor allem der eingewechselte ehemalige Bundesliga-Profi Schmid sorgte zunächst für mehr Leben in der Progrès-Offensive. Nach einem Abseitstor der Gäste war er es, der in der 74.‘ aus kurzer Distanz wieder für Spannung sorgte (2:1). Doch mehr kam nicht von Niederkorn. Fast vom Anstoß weg scheiterte Nouidra auf der anderen Seite am Pfosten, ehe Joker Lapierre nach einem mustergültigen Angriff den Sieg eintütete (3:1, 89.‘).

Rekordmeister Jeunesse wollte den Sieg am Sonntag schlicht mehr als der amtierende Pokalsieger Niederkorn, bei dem Lars Gerson noch nicht im Aufgebot stand. Schon nach 8‘ profitierte Belgacem von einer zu kurz abgewehrten Ecke, um aus dem Rückraum das 1:0 zu erzielen. In der 25.‘ erhöhte Lucas Rodrigues nach einem Abpraller auf 2:0, was eine durchaus verdiente Pausenführung darstellen sollte.

Mit der ersten richtigen Gelegenheit des Spiels ging Mondorf in Bettemburg durch Hasanbegovic in Führung, dies in Anschluss an einen Freistoß (0:1, 19.‘). Während die Gäste kurz vor der Pause das 0:2 verpassten, glich Dos Santos Gomes kurz nach dem Dreh per Kopf für den Aufsteiger aus (1:1, 53.‘). Nach etwas Leerlauf war es in der Schlussphase schließlich Fournier, der nach einer Kopfballvorlage von Far zur Entscheidung zugunsten der Badestädter traf (1:2, 84.‘).

