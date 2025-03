Punkteteilung zwischen Rosport und Hesperingen – Foto: A.Mehles

BGL Ligue, 20. Spieltag Rosport erkämpft Punkt gegen Hesperingen - Rückschlag für Monnerich Verlinkte Inhalte BGL Ligue Bettemburg Hostert Rodange Differdingen + 12 weitere

Einen relativ klaren Auswärtssieg konnte Hostert bei der Escher Jeunesse feiern. In der ersten Halbzeit brachte Fernandes in der 43. Minute die Gäste mit einem präzisen Schuss nach einer Flanke von Alverdi in Führung. In der 65. Minute erhöhte Leroux nach einer unfreiwilligen Verlängerung von Todorovic mit einem "Hammer" ins obere Eck auf 2:0.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Den Schlusspunkt setzte Quinol in der 76. Minute, der nach einem weiteren Assist von Alverdi den Ball aus kurzer Distanz ins Netz beförderte. 576 Zuschauer sahen einen Sieg, der vom Spielverlauf vollkommen in Ordnung geht. Hostert dürfte damit mit den Abstiegsrängen nichts mehr zu tun haben und rückt auf 2 Punkte an den heutigen Gegner heran.

Ein richtungsweisendes Spiel stand in Bettemburg auf dem Programm. Das Heimteam des SC empfing den FC Monnerich, der erst am vergangenden Spieltag einen Sieg einfahren konnte. Mit einem weiteren Sieg wäre man bis auf 2 Punkte auf den heutigen Gegner herangekommen und die Relegation wäre wieder in greifbare Nähe gekommen. Dementsprechend wusste auch Bettemburg um die Wichtigkeit des Spieles und war nicht gewillt, die drei Punkte herzuschenken. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Doch es war dem Monnericher Toure gegönnt, bereits drei Zeigerumdrehungen nach dem Anpfiff den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Jedoch glich Idha noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus, bevor Gomes kurz nach Wiederanpfiff per Volleyabnahme den Endstand herstellte (49). Bettemburg bleibt somit weiter auf Rang dreizehn und wieder mit Tuchfühlung auf Wiltz; Monnerich bleibt weiter auf dem vorletzten Platz und hat 6 Punkte Rückstand auf Rodingen.



>> Fotogalerie

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels In einem ergebnistechnisch spannenden Duell trennten sich FC Victoria Rosport und FC Swift Hesperingen 1:1. In der 30. Minute verwandelte Stolz einen Elfmeter für die Gäste und brachte Hesperingen in Führung. Nach einem Foul von Brandenburger zeigte Schiedsrichter Sgura auf den Punkt und Stolz ließ sich die Chance nicht entgehen. In der 56. Minute glich Steinbach für Rosport ebenfalls per Elfmeter aus. Beide Teams kämpften bis zum Schluss und wollten ein Tor erzwingen, doch das Unentschieden blieb bis zum Abpfiff bestehen.



>> Fotogalerie

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Tabellenführer Differdingen liess auch diesmal nichts anbrennen und besiegte Gegner Petingen mit 2:0. Allerdings wurde das Spiel erst in der zweiten Hälfte entschieden, bis dahin stand die Abwehr der Gäste sicher. In der 68. Minute erzielte Buch dann das erste Tor, indem er nach einer Ecke per Kopf verwandelte. Nur fünf Minuten später verwandelte Trani einen Elfmeter souverän und sicherte somit den verdienten Heimsieg. 520 Zuschauer sahen ein überzeugendes Spiel der Differdinger, indem sich Petingens Keeper Barrela trotz Niederlage mehrfach auszeichnen konnte. >> Tabelle >> Formkurve >> Torschützen >> Zuschauer

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Auf ein Gleichspiel "einigten" sich Rodingen und Niederkorn. Atieda brachte hierbei die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Nach toller Vorarbeit von Dzanic nutzte er seine Schnelligkeit und schloss aus kurzer Distanz ab. In der Schlussphase, in der 87. Minute, glich Lybohy für Niederkorn aus. Mit einem Schuss aus ungefähr 15 Metern sicherte er seinem Team zumindest einen Punkt. Wenige Minuten fehlten dem Heimteam somit drei ganz wichtige Punkte einzufahren; was der eine Zähler wert ist, wird erst im weiteren Saisonverlauf sichtbar werden.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Im Duell zwischen Wiltz und Mondorf setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. In der 25. Minute erzielte Fournier mit einem Lupfer das erste Tor. In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 60. Minute, erhöhte Kumbi dann mit einem Fallrückzieher. Schon war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den "Einschlag" aber trotzdem nicht mehr verhindern. Trotz Bemühungen der Gastgeber auf den Anschluss blieb es dann beim nicht unververdienten Auswärtssieg.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Ein weiteres Unentschieden gab es im Duell zwischen dem RFCUL und Düdelingen. Mit der ersten richtigen Spielchance dann gleich das 1-0 für den Gast, Rotundo traf aus 20 Metern ins linke Eck (27). Für die Punkteteilung sorgte dann Pina Gomes, der nach 52 Minuten das Spielgerät im Bereich zwischen beiden Torpfosten und Latte unterbringen konnte.