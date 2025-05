BGL: hoffen, rechnen, zittern

Petingen und Hesperingen können sich am Sonntag im direkten Aufeinandertreffen ehrenvoll aus der Saison 24/25 verabschieden, wirklich etwas auf dem Spiel steht für beide aber nichts mehr. Ganz anders sieht dies für Niederkorn aus, das zuletzt nur eines von vier Spielen gewinnen konnte und auch auf den Nebenkriegsschauplatz „UEFA Lizenz“ gerne verzichtet hätte. Gegen Absteiger Monnerich muss ein Sieg her, möchte man nach dem Abschlussspieltag nicht ohne internationalen Startplatz dastehen. Im Tabellenmittelfeld trifft Mondorf auf Jeunesse – auch hier geht es nur noch um Statistik und Ehre.

Düdelingen trifft nach zwei Niederlagen in Folge im Derby auf Bettemburg, das bereits für die Relegation plant. Die Gastgeber wären mit Blick auf den Europapokal gut beraten, ihr Heimspiel zu gewinnen, denn die Konkurrenz lauert auch am 30.Spieltag auf Patzer. Ein Selbstläufer wird es für F91 nicht, dazu reicht ein Blick auf die Formtabelle. Während Fola Esch bereits abgestiegen ist braucht Gast Rosport noch einen Punkt – ein Unterfangen, das zwar nicht einfach aber dennoch umsetzbar sein sollte. Das Gipfeltreffen zwischen Strassen und Meister Differdingen hat nur noch für den FC Una einen besonderen Wert: im Falle eines Heimsieges wäre man sicher zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und erstmals auch Vizemeister in der BGL Ligue. Da der FCD aber letztmals Anfang Dezember 2024 ein Ligaspiel verlor, wird es schwer für Strassen, zu einem Dreier zu kommen.