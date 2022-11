BGL: Gipfeltreffen überstrahlt Derby und Abstiegskampf Absoluter Höhepunkt zwischen F91 und Swift +++ gleich drei wichtige Spiele im Tabellenkeller +++ nächstes kleines Derby in Niederkorn

Es ist das Spiel der Spiele der Saison 22-23 in der BGL Ligue: am Sonntag schließt die Begegnung zwischen Spitzenreiter F91 Düdelingen und dem Tabellenzweiten FC Swift Hesperingen die 11.Runde der laufenden Spielzeit ab. Zwei Punkte trennen Flavio Beccas „alte Liebe“ von seiner „Neuen“, Düdelingen spielte dabei bislang die perfekte Saison doch auch Hesperingen wusste mit neun Siegen aus zehn Spielen zu überzeugen. Die Serie von F91 ist am Sonntag so gefährdet wie noch nie seit Saisonbeginn, doch das Potenzial, sie fortzuführen ist vorhanden und der Druck liegt eher bei den Gästen, da Düdelingen im Falle eines Unentschiedens sich der Spitzenposition weiter sicher sein wird.

Die Topbegegnung stellt viele weitere interessante Begegnungen vom Wochenende in den Schatten. Vor allem im Tabellenkeller wird es hoch her gehen. Hostert (14.) empfängt nämlich Strassen (12.) zu einem genauso richtungsweisenden Duell wie Jeunesse Esch (11.) die Ettelbrücker Etzella (15.) mit einem neuen Trainergespann sowie Wiltz (10.) die nur einen Punkt dahinter liegende Fola (13.). Es könnte mit Pech ein sehr düsterer Sonntag für Schlusslicht Rosport aufgrund der Spielansetzungen werden, selber hat man Differdingen zu Gast, das mit dem neuen Trainer Stéphane Leoni schwerer auszurechnen sein dürfte als noch unter Pedro Resende. Auf der anderen Seite könnte der Pokalerfolg in Monnerich dem FC Victoria auftrieb gegeben haben, Differdingen mühte sich dagegen mit Glück zu einem 2:0-Erfolg in Grevenmacher.

Bei all diesen Highlights müssen die Begegnung zwischen Racing und Monnerich sowie Käerjeng und Mondorf etwas hinten anstehen, Niederkorn empfängt Petingen immerhin zu einem kleinen Derby sowie zu einem wichtigen Duell mit Blick auf die internationalen Plätze.