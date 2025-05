BGL: gibt es noch Hoffnung im Duell Monnerich - Fola?

Wenn Hesperingen am Samstag Düdelingen empfängt, heißt es keine UEFA-Lizenz gegen noch keine UEFA-Lizenz für die kommende Saison. Sportlich bedeutet dies, dass F91 voll und auf Sieg spielen muss, da man nach dem Abrutschen auf Platz 3 nicht auch noch Racing vorbeiziehen lassen will, das am Sonntag in Bettemburg vermutlich näher an drei Punkten dran sein wird als Düdelingen einen Tag zuvor. Im Niemandsland der Tabelle stehen sich Petingen und Mondorf zu einer ebenso offenen Partie gegenüber wie beim absoluten Kellerduell zwischen Monnerich und Fola Esch.

Der Trend spricht leicht für die „Doyenne“. Wie die aktuelle Lage beim FCM aussieht, erklärte uns Trainer Marc Depienne am Mittwoch: „Wir werden uns am Sonntag wehren und wollen zuhause gegen Fola die drei Punkte holen, um den letzten Platz zu verlassen und um nicht zuhause abzusteigen, sondern irgendwie weiter am Leben zu bleiben. Es besteht kaum noch Hoffnung auf die Relegation, so ehrlich muss man sein. In Monnerich wird für die Ehrenpromotion geplant.“

Jeunesse Esch überraschte Anfang der Woche mit der Verpflichtung von Reinhold Breu als künftigen neuen Trainer. Der Rekordmeister wird es gegen Una Strassen zuhause aber schwer bekommen. Ein weiteres wegweisendes Spiel im unteren Tabellendritten bestreiten Rosport und Wiltz. Mit einem Heimsieg dürfte der FC Victoria gerettet sein, Wiltz’ Form stieg mit Wettbewerb übergreifend vier Spielen ohne Niederlage in den vergangenen Wochen aber bemerkenswert an. Man kann sich eine offene Partie am „Camping“ erwarten. Während Meister Differdingen zuhause gegen Nachbar und Aufsteiger Rodange Favorit sein wird, darf sich Niederkorn mit Blick auf den internationalen Wettbewerb keinen Patzer mehr leisten. Dies gilt auch und besonders für das Duell in Hostert, das zuletzt starke Ergebnisse ablieferte.